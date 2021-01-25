Yalova’da Alevilerin evleri işaretlendi

Yalova’da Alevi yurttaşların yaşadığı 5 eve işaret konuldu. Ailelerin işaretlemeyi fark etmesinin ardından mahalleye gelen polisler soruşturma başlattı.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2021 Pazartesi, 19:18
Yalova’da Alevilerin evleri işaretlendi
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Yalova’da Bağlarbaşı Mahallesi Lokman Sokak’ta bulunan Alevilere ait 5 eve çarpı işareti konularak, duvarlara ‘Alevi’ yazıldı. Ailelerin işaretlemeyi fark etmesinin ardından mahalleye gelen polisler soruşturma başlattı.

Evi işaretlenenlerden Ali İhsan Gültekin’in ‘Dede’ olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin Pir Haber Ajansı’na konuşan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yalova Şube Başkanı Fikret Demir, saldırıyı kınayarak, “Toplumun sinir uçları ile oynanıyor. Alevileri kışkırtan bu ırkçılığa karşıyız. Bu sürecin takipçisi olacağız” diye konuştu.


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