Yamaç paraşütçüsü Hüseyin Ateş düşerek can verdi

20 Eylül 2020 Pazar, 12:11

Olay Ankara’nın Ayaş ilçesi Kumludoruk bölgesinde meydana geldi. Akşam 17.00 sıralarında havalanan yamaç paraşütçüsü Hüseyin Ateş düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Hüseyin A.’yı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen paraşütçü Hüseyin Ateş hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANKA HAVACILIK SPOR KULÜBÜ’NÜN HAZIRLADIĞI İLK RAPOR ŞÖYLE:

Hüseyin Ateş, (P-3) 2 yıllık kulüp pilotu, 140 sorti uçuşu var.

MALZEME HASAR DERECESİ :

Genel kontroller yapılmış olup uçuş malzemesinden kanatta sağ kolonda ana askı iplerinden C1 hariç tamamının tele sürtmeye bağlı olarak kolon ucundan yaklaşık 1mt mesafede koptuğu, C1 ana kumaş bağlantı noktasında 60cm civarında gerilmeye bağlı yırtıldığı, kanat sol stabilo iplerinin kanat ucuna yakın yerden koptuğu, kask üzerinde ana iplerden birisinin kesik izine neden olduğu gözlemlenmiştir. Uçuş ekipmanlarının hiç birinde elektrik çarpmasına bağlı yanık izi görülmemiştir. Olaya müdahale eden sağlık ekipleri tarafından kazazedeyi ekipmandan çıkarmak için kanat iplerinin bazılarında bıçakla kesikler mevcut. Kaza yerinde yedek atılmadığı, yedek paraşütün yerinde olduğu görülmüştür.

OLAYIN ÖZETİ

18 Eylül 2020 tarihinde 13.00’den itibaren Ayaş Yamaç Paraşütü tepesinde Yelken Uçuşu maksadıyla buluştuk. Havanın rüzgar hızı ve darbe şiddeti sürekli takip edildi. Rüzgar hızına bağlı olarak kulüp pilotlarımız tepede bulunan diğer pilotlarla birlikte gün içerisinde uçuşlar gerçekleştirdi. Saat 17.00’ye kadar olan süreçte kazazede pilotumuz herhangi uçuş yapmadı. 17.00’den itibaren hava hızının ve darbe aralığının uygun koşullarda olduğu gözlenerek Ayaş tepede bulunan birçok pilotla birlikte kazazede pilotta kalkış yaptı. Pilot, yaklaşık 55 dk süreyle yelken uçuşu yapmıştır.

Zaman içerisinde rüzgarın artmaya başlaması üzerine tüm pilotlar iniş planlamasına başlamıştır. Kazazede ile birlikte bir iki pilotun iniş alanının güney yönündeki villaların bulunduğu yere yöneldikleri gözlemlenmiştir. Bunun üzerine olası sürüklenme ihtimaline karşı telsizle hız sistemini kullanmaları ve uygun iniş alanlarına yönelmeleri de anons edilmiştir. İniş alanına ve tepeye yönelen diğer pilotlardan güvenli iniş anonsları takip edilmiştir. Kazazede pilotumuzdan haber gelmemesi üzerine acilen canlı takip cihazı üzerinden indiği konum belirlenerek 5-6dk içerisinde olay yerine geçilmiştir. Bölgede bulunan 112 acil yardım ekipleri tarafından (Kaza yerine 300mt uzaklıkta bulunan ) Ayaş Devlet Hastanesinden hemen olay yerine gelen ekibin ilk yardım müdahalesinde bulundukları gözlemlenmiştir.

Bölgede arıcılık faaliyeti yapan görgü tanığınca bildirilen ifadesine göre kazazede pilotumuzun yüksek gerilim hattına kanadını çarpması sonucu tahmini 15-25mt mesafeden düştüğü, bilincinin kapalı olduğu söylenmiştir. İvedi olarak Ayaş Devlet Hastanesine sevk edilen Hüseyin Ateş kardeşimiz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir.

OLAYIN TAHMİNİ NEDENLERİ

Tahmin: Pilotun uçuş veri kayıtları incelendiğinde yüksek gerilim hattını geçme konusunda kararsız kalmış olabileceği, bu nedenle tele çarpması sonucu kanadının kapanarak serbest düşme yaşadığı.







