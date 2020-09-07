Yan sanayi Covid raporlarından rahatsız

07 Eylül 2020 Pazartesi, 05:00

Tedarik sanayinde Covid-19 nedeniyle üretimde aksaklık yaşanmadığının belirtilmesi rağmen, çalışanların aldığı istirahat raporları işverende rahatsızlık yarattı.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD), pandeminin sektöre etkilerini belirlemek için yaptığı Koronavirüs Etki Araştırmaları’nın altıncısı yayımlandı. Buna göre, ağustostaki izin dönemi sonrası ankete katılan tedarik sanayii üyelerinin yüzde 41’inin çalışanları arasında Covid-19 vakası tespit edildi. Ancak alınan eylem planları çerçevesinde otomotiv tedarik sanayiinin yüzde 98’inde üretim aksaklıkları yaşanmadı. Sağlık birimlerinin, çalışanlarına Covid-19 testi yapmadan ya da test sonucu negatif olsa bile 14 gün rapor vermesinden yakınan üyeler, bu raporların “gerekli özen gösterilmeden” verildiğini ileri sürdü. Yüksek sayıdaki bu raporların üretim süreçleri ve dolayısıyla otomotiv tedarik sanayii zincirini olumsuz etkileyeceğinden endişeli olduklarını aktarıldı.

ÜRETİM DÜŞECEK

Araştırmada şu sonuçlar dikkat çekti:

- Ankete katılan üyelerin yüzde 60’ı uzaktan çalışma uygulamalarına devam etti.

- Üyelerin yüzde 53’ü personel servislerinde yüzde 50 doluluk oranı uygulamasını sürdürdüğünü bildirdi.

- Risk grubundaki çalışanlarını korumaya yönelik uygulamalarını sürdürdüğünü belirten sektör, kronik rahatsızlıklara da dikkat etti. Katılımcı tedarik sanayii üyelerinin yüzde 57’si kronik rahatsızlığı bulunan personelini çalıştırmadığını aktardı.

- Katılımcıların 2020 yılı bütçesine göre üretimi temmuzda ortalama yüzde 26 düştü.

- Pandemi etkisiyle 2020 yılının üretimde yüzde 26 düşüşle kapatılacağı tedarik sanayii temsilcileri tarafından ortaya koyuldu.