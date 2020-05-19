Yanan tarlada emekli savcının cesedi bulundu

Muğla’da yangın çıkan bir tarlada emekli savcının cansız bedeni bulundu.

IHA
19 Mayıs 2020 Salı, 21:34

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yanan bir tarlaya müdahale etmeye giden itfaiye ekipleri, emekli savcı Zeki Sökmen’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Emekli savcının tarladaki yangına müdahale ederken dumandan zehirlendiği değerlendirilirken, savcılığın incelemesinin ardından Sökmen’in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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