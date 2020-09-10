Yandaş gazetecilere yurttaştan tepki

10 Eylül 2020 Perşembe, 18:07

Siyasi iktidarın gazeteciler ve medya kuruluşları üzerinde baskı yarattığını ve gazetecilerin susturulduğunu ifade eden yurttaşlar, iktidara sert tepki gösterdi. İktidara yakın haber ve propaganda yapan gazetecilerin neden ‘yandaş gazeteci’ tabiriyle anıldığına da değinen yurttaş, ‘yandaş gazeteciliğe’ tepki gösterdi.

