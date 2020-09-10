Yandaş gazetecilere yurttaştan tepki
Türkiye’de gazetecilik zor dönemlerden geçmeye devam ediyor. Mahkeme, tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel'in tahliyesine hükmetse de 72 gazeteci ve medya çalışanı hala cezaevlerinde. Cumhuriyet Tv ekibi, yuttaşlara gazetecilik Türkiye’de hakkıyla yapılabiliyor mu? diye sordu.
Siyasi iktidarın gazeteciler ve medya kuruluşları üzerinde baskı yarattığını ve gazetecilerin susturulduğunu ifade eden yurttaşlar, iktidara sert tepki gösterdi. İktidara yakın haber ve propaganda yapan gazetecilerin neden ‘yandaş gazeteci’ tabiriyle anıldığına da değinen yurttaş, ‘yandaş gazeteciliğe’ tepki gösterdi.
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