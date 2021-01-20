AKP'deki krizi anlattı: "Kıyamet... Erdoğan'ın lafı ilk kez yere vurulacak"
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Süleyman Özışık, partide yaşanan aday krizini ve teşkılatlardaki dağınıklığı anlattı. Özışık, duruma ilişkin "Bu kafayla gidilirse İstanbul'da bir sonraki seçimde fark daha büyük olacak. Türkiye'de fark daha büyük olacak" dedi.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Süleyman Özışık, ağabeyi Hadi Özışık'ın Youtube kanalından yaptığı yayında, AKP içerisindeki "teşkılat" krizine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
AKP teşkılatlarının durumuna isyan eden Özışık, "Tırpanı almışlar AK Parti'nin oylarını biçiyorlar, AK Parti'ye oy gelmesin diye mücadele ediyorlar" dedi.
İstanbul'da il ve il teşkılatlarının başına getirilecek isimler konusunda yaşanan krizi de açık eden Özışık, "Tayyip Erdoğan'ın lafı ilk defa yere vurulacak. 'Reis ne yaparsa doğrusunu yapar' diyerek Cumhurbaşkanının arkasından ölüme giden insanlar İstanbul il yönetiminin götürdüğü isimlere isyan ediyor" dedi.
"KIYAMET... ERDOĞAN'IN LAFI İLK KEZ YERE VURULACAK"
Özışık'ın açıklamalarında ilgili bölümler şöyle:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti teşkilatlarını kapatsın, ben tek başıma devam edeceğim desin yüzde 65'ten aşağı oy almaz. Tırpanı almışlar AK Parti'nin oylarını biçiyorlar, AK Parti'ye oy gelmesin diye mücadele ediyorlar. İstanbul'un halini görüyor musun abi? İş ne noktaya geldi biliyor musun? 4 tane isim götürüyorlar Recep Tayyip Erdoğan'a, ama 'en iyisi bu efendim' diyorlar. Erdoğan o isme karar veriyor. O isme bir bakıyorsun... Utancımdan açıklayamadıklarım var. Kıyamet... Burada söylüyorum, bugün tarih 19 Ocak 2021. Bu kafayla gidilirse İstanbul'da bir sonraki seçimde fark daha büyük olacak. Türkiye'de fark daha büyük olacak.
Tayyip Erdoğan'ın lafı ilk defa yere vurulacak. Erdoğan'a götürülen isimlere isyan eden bazı isimler, aday olarak belirlenen isimlere ilk defa kendi listesiyle rakip olmaya hazırlanıyor, 'ben de adayım' diyor. 'Reis ne yaparsa doğrusunu yapar' diyerek Cumhurbaşkanının arkasından ölüme giden insanlar İstanbul il yönetiminin götürdüğü isimlere isyan ediyor. Haklılar ve 'Reis'e yalış isimler götürdünüz. Bu davaya zarar verdiniz. Ben de adayım diyorlar'
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