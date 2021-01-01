Yandaş Takvim yine göz doldurdu: 302 gün "emekliye zam" haberi yaptılar

01 Ocak 2021 Cuma, 14:33

Medya doğrulama/yanlışlama portalı malumatfurus.org, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Takvim’in 2020 yılı boyunca manşetten duyurduğu “Emekliye zam”, “Emekliye ek kazanç”, “Emekliye avans” gibi haberlerini derledi.

Portalın yaptığı hesaplamaya göre, 2018 ve 2019 yıllarında sırasıyla 356 ve 357 gün manşetten emeklilere zam müjdesi verdiği tespit edilen Takvim, 2020 yılında sürmanşetten duyurduğu emekli maaşına zam müjdelerinin sayısında ise "gerileme" yaşadı.

Yandaş gazete, 2020 yılında ise 365 günün 302’sinde ilk sayfadan emeklilere zam, ikramiye ve promosyon müjdesi verdi.

Gazetenin sürmanşetlerindeki maaş zammı haberlerinin sayısının yanı sıra, zam yerine emeklilerin ilgisini çekmeye yönelik alternatif başlıklara başvurulması da dikkat çekti. Buna göre haberlerde örneğin, 2020 yılında kapak sayfalarında “emekliye avans”, “erken ve kolay emeklilik formülleri”, “emekliye vergi indirimi”, “emekliye vergi ve haciz yok”, “emekliye ucuz tatil fırsatı”, “emekliye zam talebi”, “emekliye kredi erteleme”, “emekliye erken maaş”, “emekliye toplu sözleşme”, “ev kadınına emeklilik” gibi başlıklar da atılmış.

İşte Takvim'in aldatıcı başlıklarından bazıları:

Emekliye Yüksek Maaş

Emekliye Çifte Maaş

Emekliye 5’li Destek

Emekliye 5’li Kazanç

Emekliye Üçlü Kazanç

Emekliye Büyük Kazanç

Emekliye Yeni Kazanç

Emekliye Kazanç Takvimi

Emekliye 3’lü Zam

Emekliye 3 Zam

Emekliye En Az 3776 Lira

Emekliye 4750 TL

Emekliye 6972 Lira

Yeni Emekliye Para Yağmuru

Emekliye Vergi Yok

Emekliye Her Ay Ek Ödeme



