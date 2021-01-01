Yandaş Takvim yine göz doldurdu: 302 gün "emekliye zam" haberi yaptılar
Takvim gazetesi, 2020 yılında da büyük bir çoğunluğu yoksulluk içinde yaşayan emeklileri aldatıcı başlıklarıyla yandaş medya içerisinde öne çıktı.
Medya doğrulama/yanlışlama portalı malumatfurus.org, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Takvim’in 2020 yılı boyunca manşetten duyurduğu “Emekliye zam”, “Emekliye ek kazanç”, “Emekliye avans” gibi haberlerini derledi.
Portalın yaptığı hesaplamaya göre, 2018 ve 2019 yıllarında sırasıyla 356 ve 357 gün manşetten emeklilere zam müjdesi verdiği tespit edilen Takvim, 2020 yılında sürmanşetten duyurduğu emekli maaşına zam müjdelerinin sayısında ise "gerileme" yaşadı.
Yandaş gazete, 2020 yılında ise 365 günün 302’sinde ilk sayfadan emeklilere zam, ikramiye ve promosyon müjdesi verdi.
Gazetenin sürmanşetlerindeki maaş zammı haberlerinin sayısının yanı sıra, zam yerine emeklilerin ilgisini çekmeye yönelik alternatif başlıklara başvurulması da dikkat çekti. Buna göre haberlerde örneğin, 2020 yılında kapak sayfalarında “emekliye avans”, “erken ve kolay emeklilik formülleri”, “emekliye vergi indirimi”, “emekliye vergi ve haciz yok”, “emekliye ucuz tatil fırsatı”, “emekliye zam talebi”, “emekliye kredi erteleme”, “emekliye erken maaş”, “emekliye toplu sözleşme”, “ev kadınına emeklilik” gibi başlıklar da atılmış.
İşte Takvim'in aldatıcı başlıklarından bazıları:
Emekliye Yüksek Maaş
Emekliye Çifte Maaş
Emekliye 5’li Destek
Emekliye 5’li Kazanç
Emekliye Üçlü Kazanç
Emekliye Büyük Kazanç
Emekliye Yeni Kazanç
Emekliye Kazanç Takvimi
Emekliye 3’lü Zam
Emekliye 3 Zam
Emekliye En Az 3776 Lira
Emekliye 4750 TL
Emekliye 6972 Lira
Yeni Emekliye Para Yağmuru
Emekliye Vergi Yok
Emekliye Her Ay Ek Ödeme
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