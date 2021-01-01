TÜED Başkanı Ergün: Emeklilerin istediği zammı açıkladı

01 Ocak 2021 Cuma, 11:23

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yazılı açıklamasında, asgari ücretin 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini anımsattı.

Yeni asgari ücretin 2020 yılı asgari ücretine göre 500 lira zamlanarak, yüzde 21,56 oranında arttığını belirten Ergün, şunları kaydetti:

"Gelir ve aylık alanlar arasında en mağdur kesim, SSK ve Bağ-Kur emeklileri olmuştur. En az aylık ödemesi 1500 lira. Bu ücretle geçinmenin zorluklarını bilmeyen yok. Bu nedenle, 2021 yılı emekli zamlarında seyyanen ve yüzdeli artışlar seçenekli olmalıdır. Yeni asgari ücretteki 500 lira net artışın emeklilerimizin aylıklarına da yapılmasını bekliyoruz."Ergün, 2021'in millete, ülkeye ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Güzel ülkemiz, her bir vatandaşının huzur ve güven içerinde yaşaması için her türlü kaynağa sahip. Yeter ki birlik olalım ve sorunlarımızı ortak akılla çözelim. 2021'in reform yılı olacağını ilan eden hükümetimizin ekonomik, sosyal ve hukuksal alanda yeni başarılara imza atmasını diliyoruz. Yatırım, üretim ve istihdamla emeklilerimizin de ekonomik durumlarında iyileştirmeler yapılmasının öncelikli hedefler arasında olmasını istiyoruz."