Yandaşa özel kalem müdürlüğü yoluyla devlet kadrosu

13 Ocak 2021 Çarşamba, 09:16

Özellikle AKP’lilerin elinde olan belediyelerde, yetkililer yakınlarını özel kalem müdürlüğü yolu ile devlet kadrosu yolu açıyor. 657 Sayılı Kanun’da ‘istisnai memuriyet’ sayılan ‘Özel kalem müdürlüğü’ kadrosundan işe başlatılıp daha sonra memurluğa geçiş yapan birçok insan bulunuyor.

BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, sadece bir gün ‘özel kalem müdürlüğü’ yapıp daha sonra memurluğa geçenler de var. Bir belediyede son 5 yılda 28 kişi özel kalem müdürü olarak görevlendirildi. Bu özel kalem müdürlerinin kimisi mühendis kimisi tekniker kimisi başka görevlerle başka kurumlarda çalışmaya başladı.

Sayıştay denetçilerinin belirlemelerine göre bu şekilde atama yapan belediyelerin bir kısmı şöyle:

-Adıyaman Belediyesi: 2009’dan sonra 4 özel kalem müdürü atandı. Sadece biri devlet memuruydu. Atanan kişilerden biri 2 ay bu görevde kalıp memur kadrosuna, biri de bir ay kalıp belediye başkan yardımcılığı kadrosuna atandı.

-Bitlis Belediyesi: Bir kişi 8 ay görevde kaldıktan sonra Beykoz Belediye’sine, iki kişi ise 1,5’ar yıl görev yaptıktan sonra Bitlis Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü’ne ve Zeytinburnu Belediyesi’ne nakledildi.

-Giresun Belediyesi: 27 Haziran 2019 ve 25 Kasım 2019 tarihleri arasında iki kez özel kalem müdürü atandı.

-Gümüşhane Belediyesi: Özel kalem müdürlüğünde bir müddet çalışan bir kişi doğrudan işletme müdürlüğü kadrosuna buradan da diğer müdürlüklere atandı.

-Kırşehir Belediyesi: 2009 ile 2018 arasında 13 farklı kişi açıktan atamayla özel kalem müdürlüğüne getirildi. Bunlar içinde 4, 5, 8 gün çalışanlar dahi bulunuyor. Bu atanan kişiler arasında Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Milli Savunma Bakanlığı’na, Milli Eğitim Bakanlığı’na nakledenler yer alırken itfaiye müdürü olarak atananlar da bulunuyor.

-Malatya Büyükşehir Belediyesi: Özel kalem müdürlüğüne atanan bir kişi 10 günlük görev süresi sonunda bir bakanlığın memur kadrosuna nakledildi. Aynı uygulama geçen yıllarda da yaşandı.

-Ordu Büyükşehir Belediyesi: Özel kalem müdürlüğüne 2014’ten bu yana 9 farklı kişi 13 defa atandı. 8 kişi açıktan atanarak memur kadrolarına geçirilirken bazıları ise başka kamu kurumlarına tayin oldu. Atanan kişilerden biri 20 gün, biri 13 gün, ikisi 4 gün, biriyse sadece bir gün görevde kaldı.

-Sakarya Büyükşehir Belediyesi: 2018 yılı Sayıştay raporuna göre özel kalem müdürlüğüne atanan kişiler bir süre sonra sınavsız olarak sınavla girilebilecek memur kadrolarına nakledildi.

-Şanlıurfa Belediyesi: Belediye başkanının milletvekili olması üzerine yerine gelen kişiyle beraber iki başkan görevde bulunmasına rağmen bu dönemde 6 farklı kişi özel kalem müdürlüğüne atandı. Bir kişi başka bir kuruma nakledildi, birer kişi ise bir ay çalışıp bilgisayar işletmeni ve memur kadrosuna atandı.

-Yozgat Belediyesi: 9 Ağustos 2019’da göreve başlayan bir kişinin 10 Eylül 2019’da başka bir kamu kurumuna ataması yapıldı.

-İstanbul Fatih Belediyesi: Şartları sağlamayan H.D., C.K., S.Y. ve Y.U. isimli 4 kişi farklı tarihlerde özel kalem müdürü olarak atandı. Müdür yardımcısı olan H.D. dışında hepsi mühendis olan bu kişiler görevde en fazla iki ay kaldıktan sonra farklı birimlere müdür yapıldı.

-Bursa Osmangazi Belediyesi: 2014-2019 seçim döneminde toplam 3 personel özel kalem müdürlüğü yaptıktan sonra çeşitli görevlere veya diğer kurumlara nakledildi. Lisans mezunu bir kişi ise özel kalem müdürlüğünde 3 gün kaldıktan sonra memuriyet kadrosuna geçirildi.

-İstanbul Beylikdüzü Belediyesi: 10 Eylül 2019 tarihinde özel kalem müdürü olarak atanan bir kişi görevde sadece 1 ay 5 gün geçirmesinin ardından başka kadroya geçiş yaptı.

-İstanbul Esenler Belediyesi: Başkan Tevfik Göksu’nun görev süresi içerisinde toplam 19 kişi özel kalem müdürlüğü kadrolarına atandı. Bu kişilerden bazısı 19 bazısı 26 gün görev yaptı. Bunlar arasından 10 kişi şu an başka bir kamu kurumunda görev yapıyor.

-İstanbul Eyüpsultan Belediyesi: 2003 yılından bu yana açıktan atamayla toplam 13 kişi özel kalem müdürü yapıldı. Bunlar arasından en çok görev yapan 8 ay 28 gün, en az görev yapan 1 ay 7 gün bu kadroda kaldı.

-İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi: 2012’den bu yana açıktan atamayla 4 kişi özel kalem müdürlüğüne getirildi. Bu dört kişinin biri mühendis, biri tekniker, biri önce memur sonra mühendis, biri de şef kadrosuna kadrosuna atandı.

-İstanbul Kağıthane Belediyesi: 2015’ten bu yana 5 kişi açıktan atamayla özel kalem müdürlüğü kadrosuna getirildi. Bir kişi Çekmeköy Belediyesi’ne, bir kişi Gençlik ve Spor Bakanlığı’na nakledildi. Bir kişi 7 gün, bir kişiyse bir gün çalıştıktan sonra mühendis kadrosuna; bir kişiyse 5 gün bu görevde kaldıktan sonra tekniker kadrosuna atandı.

-İstanbul Pendik Belediyesi: 2015 yılından bu yana özel kalem müdürlüğü kadrosuna 28 farklı kişi atandı. Bu atamaların 16 tanesi açıktan atama yoluyla gerçekleştirildi. Özel kalem müdürü yapılan 5 kişi başka kamu kurumlarına nakledilirken 21 kişi ise kurumda başka görevlere atandı.

-İstanbul Tuzla Belediyesi: Başkan Şadi Yazıcı’nın görev süresi içinde tam 16 farklı kişi özel kalem müdürlüğü kadrosuna getirildi. Atamaların tamamı açıktan atama yoluyla gerçekleştirildi. Bunlardan 9’u başka kurumlara nakledilirken 6 kişi ise başka görevlere atandı.

-Manisa Yunusemre Belediyesi: İki dönemdir belediye başkanlığı yapan Mehmet Çerçi açıktan atamayla 4 farklı kişiyi özel kalem müdürü yaptı. Üstelik atanan kişilerden biri bir gün, biriyse 5 gün görev yaptı.

GEÇEN YIL 123 KİŞİ ATANMIŞTI

Sayıştay’ın 2018 yılı raporlarına göre belediyeler bu yöntemlerle 123 kişiyi kadrolu memur olarak atanmasını sağlamıştı. Raporlara göre Nilüfer Ankara Keçiören’de 16, Ankara Kazan’da 5, Çorum’da 7, İstanbul Bağcılar’da 5, Malatya’da 6, Manisa Şehzadeler Belediyesi’nde 3, Sakarya Adapazarı’nda 6, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde 7, Samsun’da 9 kişi bu yolla memurluğa geçiş yapmıştı.