Yandaşlar hedef gösterdi, akademisyen istifa etti

03 Mart 2021 Çarşamba, 17:48

26 yıl önce Cumhuriyet Üniversitesi mezuniyet töreninde okul birincisi başörtülü bir öğrencinin engellendiğini gösteren bir video, 28 Şubat’ın yıldönümü dolayısıyla yeniden sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

O günlerde başörtülü öğrencileri engellemekle suçlanan Prof. Dr. Servet Özgür de bu videoyla birlikte yeniden gündeme geldi.

YÖK’ün iznine tabi olarak senelerdir özel üniversitelerde görev yapan Özgür’ün, Özel Toros Üniversitesi’nde çalışması sanki gizli bir olaymış gibi yandaş basın tarafından “skandal” olarak lanse edildi.

Medyadaki kampanya üzerine Prof. Dr. Servet Özgür görevinden istifa etti. Özel Toros Üniversitesi istifayı yazılı bir açıklama ile duyurdu.

İSTİFAYA ZORLANDI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Son günlerde Prof. Dr. Servet Özgür üzerinden yapılan haberler üzerine kamuoyunu aydınlatmak amacıyla Üniversitemiz tarafından açıklamaya gerek görülmüştür. Toros Üniversitesi eğitimde fırsat eşitliği ilkesine inanan, hiçbir öğrencinin eğitim hakkının elinden alınamayacağını savunan bir yükseköğretim kurumudur. 28 Şubat süreci bilindiği üzere; ülkemizin en kara dönemlerinden birisidir. Bu dönemde yaşanılan acıları kabul etmek ne dün ne de bugün söz konusu değildir. Üniversitemizin temel değerleri içerisinde: “Her bireyin yeteneğine ve bakış açısına saygı, insana saygı, başkalarını dışlamama, fikirlere saygı, hoşgörü ve birlikte yaşama” gibi temel değerler yer almaktadır. Kuruluş felsefesinde bu değerleri taşıyan bir kurumun 28 Şubat döneminde yaşanılan insan haklarına ve insan onuruna yakışmayan uygulamaları tasvip etmesi mümkün değildir. Prof. Dr. Servet Özgür, 03.03.2021 tarihi itibari ile Meslek Yüksekokulu’ndaki görevinden istifa etmiştir.”