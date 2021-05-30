Yandaşların hedefindeki CHP’li konuştu: Silahlar Sağlık Bakanlığı’na ait araçtan çıktı
CHP’nin Gaziantep’e bağlı eski Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat, oğlu İrsan Polat’ın kaçakçılık yaptığı iddialarını yalanlarken İktidara yakın medya organlarının kaçakçılık olayını manipüle ederek siyasileştirdiğini söyledi. Polat, silahların Sağlık Bakanlığı’na bağlı İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait resmi araçta yakalandığını öne sürdü.
Gaziantep’e bağlı Karkamış Gümrük Sahası’ında Sağlık Bakanlığı’na ait olduğu öne sürülen resmi araçta 13 adet kaçak AK47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirildi. Suçüstü yakalanan zanlı tutuklanırken, ilçede restoran işleten eski Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat’ın oğlu İrsan Polat, gözaltına alınıp herhangi bir suç unsuru bulunmayınca serbest bırakıldı.
İktidara yakın basın organları haberi, ‘CHP’li Başkan’ın oğlu silah kaçakçısı çıktı’ şeklinde sununca Mehmet Polat’tan açıklama geldi. Söz konusu aracın Sağlık Bakanlığı’na ait olduğunu öne süren eski İlçe Başkanı Polat, “İncelenen telefon kayıtlarında suç unsuruna rastlanmadı. Sadece yakalanan şahsın oğluma yemek siparişi vermesi neticesinde yaptığı telefon görüşmesinden dolayı ifadeye çağrıldı ve ardından serbest bırakıldı” dedi.
Oğlunun ilçedeki yemek siparişi verilecek tek işletmenin sahibi olduğunu ve yakalanan kurye ile geçmiş dönemde yemek siparişi üzerine iki defa telefon görüşmesi yaptığı için ifadeye çağrıldığını belirten Mehmet Polat, “Evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı için serbest bırakıldı” dedi.
‘ACİLEN CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR VAR’
Oğlu İrsan Polat’ın sınırda yakalanan araç ile herhangi bir ilgisi olmadığını ve olayın manipüle edildiğini söyleyen Mehmet Polat, “Evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Aracın sürücüsü ise tutuklandı. Suçüstü yakalanan bazı unsurlar telaş içinde haberin servisini çirkin bir içerikle kendilerine yakın basın kuruluşlarına yaparak siyasi kimliğimiz üzerinden kendilerini aklamaya çalışmıştır. Ben eski ilçe başkanıyım. Acilen cevaplanması gereken sorular var. Kimlerle ne iş yaptığı belli olmayanlar, Suriye sınırında yakalanan ambulanstaki silahların nereye gittiğini açıklamalıdır" dedi.
"SİLAHLARIN GELDİĞİ YER TÜRKİYE KONTROLÜNDE"
Söz konusu silahların Türkiye'nin kontrolündeki Cerablus'tan geldiğini ifade eden Polat, çarpıcı açıklamalar yaptı:
"Kirli silah ticareti yapanların videolarla çarşaf çarşaf ifşa edildiği bir süreçte bizi suça dahil etmeye çalışmaları manidardır. Daha önce sınırdan çeşitli terör örgütlerine silah taşıyanlar, bu silahların nereye gittiğiyle ilgili sessiz kalıyorlar. Kaldı ki olayda ele geçirilen silahların vahameti ortadayken bu suça karışan veya en ufak şüphe barındıran bir şahsın serbest bırakılmayacağı açıktır. Bu silahların geldiği yer Türkiye kontrolündeki Suriye’nin Cerablus kentidir. Göndericileri kurye olan bakanlık görevlisinin ifadesinde bellidir, hal böyle iken göndericilerin bir an evvel sorgulanıp Türkiye’deki alıcıların ortaya çıkarılmasını tüm kamuoyu ile birlikte biz de beklemekteyiz."
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