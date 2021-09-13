Yangına karşı ilginç yöntem: Arabayı korumak için battaniyeyle kapladı
Pendik’te boş bir arazideki otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Bir vatandaşın, yangına yakın bir yerde bulunan aracını korumak için aracın üzerini battaniyeyle kapatması ise ilginç anlara sahne oldu.
Pendik Kavakpınar Mahallesi’nde bulunan boş bir arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otların hızla yanmasıyla çevreye yayılan alevleri fark eden mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Alevler arazide bulunan seralara, evlere ve yol kenarlarındaki park halinde olan otomobile sirayet etmeden kontrol altına alındı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevlerin seralara ve evlere sıçramaması sonucu mahalleli rahat bir nefes aldı.
Mahalledeki sokak köpeklerini besleyen Şerife Geçer adlı hayvansever vatandaş da alevlerin hayvanlara gelmesini engellemek için yangına müdahale edince dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kadına olay yerindeki ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edildi.
YANGINDAN KORUNMAK İÇİN BATTANİYELİ YÖNTEM
Yangına tanık olan İbrahim Efe adlı vatandaş da ağabeyinin arabasını yanmaktan kurtarmak için ilginç bir yönteme imza attı. Efe, arabanın üzerini battaniyelerle kaplayarak yangında korumaya çalıştı. Efe, “Yangın 15 dakika önce başladı. İtfaiye sağ olsun bu araba yanıyordu. Diğer tarafta da seraları kurtardılar. Ben de arabanın üzerini kapattım. Ağabeyimin arabası, inşallah sönecek. Atılan kimyasallardan, çakmak parfüm şişesi gibi şeylerden dolayı patlama olabilir” dedi.
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Fenerbahçe-Sivas maçına damgasını vuran hakem itirafı!
- Dolar/TL'de endişelendiren tahmin
- Katliam gibi kaza: Otomobil ile servis çarpıştı
- Fethullah Gülen’in omzuna takılan rütbe
- Palalı Sabriye fuhuş operasyonu
- Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a: AKP yine çark etti
- Balayından dönen çifti ölüm ayırdı
- En yaygın semptomlar değişti
- Kendi kazdığı mezara düşerek öldü