Yangında can pazarı: İtfaiye mahsur kalan kişiyi kurtardı
Güngören'de bir binada çıkan yangında aklı dengesi yerinde olmayan bir kişi dumanların arasında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri pencerenin demir korkuluklarını keserek, mahsur kalan kişiyi kurtardı.
Güngören Gündoğdu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında sabah saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre, giriş katta tek başına yaşayan ve aklı dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Çetin Özkan'ın kaldığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri içerde mahsur kalan Özkan'ı kurtarmak için çalışmalara başladı. Ekipler pencerenin demir korkuluklarını keserek mahsur kalan kişiyi kurtardı. .
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk tedavisi yapılan Çetin Özkan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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