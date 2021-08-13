Yangınlardaki başarısızlık tepkiye neden oldu: Yunanistan Başbakanı bakanlıklarda değişikliğe gitti

13 Ağustos 2021 Cuma, 13:29

Başbakan Kyriakos Miçotakis, ülke çapındaki yangınların ardından bakanlık ekibinde değişiklik yapıldığını duyurdu.

Bu kapsamda, Ekonomi Politikasından Sorumlu Genel Sekreter görevini yürüten Christos Triantopoulos, Doğal Afetlerden Sorumlu Bakan olarak atandı. Triantopoulos, son yangınlardan ağır şekilde etkilenen işletmelerin ve ailelerin kayıplarını telafi etmek için çalışacak.

Ayrıca, Kalkınma ve Gıda Bakanlığı'nda çalışan Ioannis Oikonomou de hükümet sözcüsü olarak görevlendirildi. Oikonomou'nun yerine ise şimdiye kadar Dijital İletişim Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Giorgos Stylios geçti.

REUTERS’A DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU

Üst düzey bir hükümet yetkilisi Reuters'e verdiği demeçte değişikliğin amacını "Doğal afetlere ve krizlere müdahaleyi güçlendirmek ve yangından etkilenen bölgelerdeki kayıpları telafi etmek" diye açıkladı.

Yunanistan'da ülke çapında çıkan yangınlarda binlerce ev ve iş yerinin yanı sıra 65 bin hektarlık ormanlık alanın kül olması nedeniyle halk, hükümetin yangınlarla mücadele yöntemlerinin başarısız olduğunu düşünüyor.

Kaynak: Sputnik Türkçe