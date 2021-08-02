YANGINLARDA SON DURUM | Bodrum Belediye Başkanı, Kissebükü'ndeki son durumu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Bodrum'daki Kissebükü Koyu'nda yangınla mücadele sürüyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçedeki yangına ilişkin son durumu açıkladı.
Türkiye'nin dört bir yanında süren yangınlar devam ederken, ekiplerin ve yurttaşların alevlerle mücadelesi devam ediyor. Manavgat ve Marmaris'in yanı sıra yangınların devam ettiği Bodrum'da da ekipler ve yurttaşlar büyük bir mücadele veriyor.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Halk TV canlı yayınında yangına ilişkin son bilgileri paylaştı.
Ahmet Aras'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Kissebükü'ndeyiz. Mazı tarafından gelen yangın Kissebükü'ne kadar ulaştı. Arkadaşlarımızla mücadele ediyoruz. Bütün arkadaşlarım canla başla yayılmayı önlemeye çalışıyor. Herkes büyük bir mücadele veriyor.
- Şu anda bir ihtiyacımız yok. Tek ihtiyacımız hava desteğidir. Havadan söndürme desteği almamız lazım. Karadan bir yere kadar başarılı olabiliyorsunuz. Bir an önce helikopter ya da uçak desteği istiyoruz. Bu yamaçları da aşarsa bu yangını tutamayacağız.
- Vatandaşlarımız sağ olsunlar, bize destek oluyorlar. Bizim bir an önce yangını durdurmaya ihtiyacımız var. Buraya devlet gücü lazım.
- Her bölgede öbek öbek yangın var. Ormancılarımız, itfaiyecilerimiz herkes burada. Silahlı kuvvetlerimiz, kamu kurum kuruluşları herkes şu anda kendi imkanlarıyla bu yangını durdurmaya çalışıyor.
- İnanın biz bir yerden tutmaya çalışıyoruz ama saha çok geniş. Sabahtan başlayıp öğlene kadar sorti yapsalar yetecek bize! Burada bize tamamen hava desteği lazım. Yoksa bu çabalar da boşa gidiyor.
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