Son dakika... Milas Belediye Başkanı paylaştı: İşte yangında son durum
Son dakika gelişmesi... Milas'ın Çökertme mahallesindeki Geren mevkiinde orman yangını devam ediyor.
Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Manavgat, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde yoğunlaşan yangınlar devam ederken, Muğla'ya bağlı Milas ilçesinde de yangınlar sürüyor.
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Twitter'daki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ilçede yer alan Çökertme yakınlarındaki Geren mevkisinde yangının sürdüğünü yazdı.
Başkan Tokat, bir video da paylaştığı tweetinde, "Yangın bitmiyor sürekli bir yerlerden tekrarlıyor" ifadelerini kullandı.
Milas Belediye Başkanı paylaştı: Yangın sürüyor, alevler denize yaklaştı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 2, 2021
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