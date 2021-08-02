AKP’li belediye başkanından skandal açıklama: "Vatandaş keşke bizim de evimiz yansaydı diyecek"

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 21:00

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle yayılan alevler, Senir Mahallesi'nin yanı sıra rüzgarın da etkisiyle çevre mahallelere de sıçradı.

"KEŞKE BİZİM EVİMİZ YANSAYDI DİYECEKLER"

Kontrol altına alındığının açıklanmasının ardından soğutma çalışmalarının devam ettiği yangına ilişkin ilçenin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Özeren skandal bir açıklama yaptı.

Evleri kullanılamaz hale gelen yurttaşlar için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli konutlar yapılacağını kaydeden Özeren, "Evleri çok eski evi olan vatandaşlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler” dedi.