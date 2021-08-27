Yangınlardan önce çıktıkları ihalenin sözleşmesini yangından sonra imzaladılar

27 Ağustos 2021 Cuma, 11:40

Türkiye’nin birçok yerinde 28 Temmuz günü çıkan yangınlarda, Muğla’nın Milas ilçesinde Kemerköy Termik Santrali’ne sıçrayan alevler son anda söndürülmüştü.

Milas Orman Müdürlüğü’nün, “Orman ve Kırsal Alan Yangın Söndürme İşçiliği, KKD, Yangın Söndürme Aletleri ve Minibüs Kiralama” adıyla, 14 Haziran 2021 tarihinde ihaleye çıktığı ortaya çıktı. İhale ile 15 işçi, 1 mühendis ve 1 taşıma aracı alınacağı duyuruldu. İhale için 11 firma teklif verdi.

Yaklaşık maliyetin 749 bin 833 lira 67 kuruş olarak öngörüldüğü ihaleyi, 639 bin 998 lira 70 kuruş karşılığında; Zorluoğlu Ticaret İnşaat Nakliyat Komisyonculuk ve Turizm Limited Şirketi ve Seras İnsan Kaynakları Temizlik Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortaklığı kazandı.

7 GÜN SONRA SÖZLEŞME İMZALANDI

14 Haziran’da yapılan ihalenin sözleşmesi, Milas’taki yangın söndürüldükten 7 gün sonra 16 Ağustos 2021 tarihinde imzalandı. İhalenin sonuç ilanına göre ise iş, 18 Ağustos- 5 Aralık 2021 tarihleri arasında başladı.

İhaleye yangınların başlamasından bir gün önce 27 Temmuz’da itiraz edildi.

Bakış Tur Turizm İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, itirazında; şu değerlendirme yapıldı:

“İdare tarafından varsayımlara dayanılarak işin bu fiyata yapılamayacağı kanaatiyle teklifimiz değerlendirme dışı bırakıldı. Teknik Şartname’de istenilen malzemelerin işin yürütülmesi sırasında idareye verileceği açık ancak ihale komisyonu tarafından teklifimizin aşırı düşük olmamasına rağmen aşırı düşük teklif gibi kabul edip değerlendirme dışı bırakması mevzuata aykırı. Kaldı ki aşırı düşük teklif olmuş olsaydı İdari Şartname’nin 33.1’inci maddesinde yer alan düzenlemeye göre teklifleri sınır değerin altına kalanların tekliflerinin reddedilmesi gerek.”

İTİRAZ EKSİK BELGE GEREKÇESİYLE REDDEDİLDİ

Kamu İhale Kurumu firmanın yaptığı bu itirazı inceleyerek, 5 Ağustos günü karara bağladı. Kurum, firmanın itirazını reddetti. Kararın gerekçesi şöyle açıklandı:

“Başvuru sahibi dilekçesi ekinde yer alan başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler asıl veya yetkili mercilerce onaylı örnek yok. Söz konusu belgelerin fotokopi ve idareye verilen şikâyet dilekçesi bir örneğinin itirazen şikayet başvuru dilekçesine eklenmediği tespit edildi. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin giderilebileceği hükmüne yer verilmiş olup, söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için Kurum’un internet sitesi üzerinden yayımlandı, ancak anılan eksikliklerin idareye 12 Temmuz 2021 tarihinde yapılan şikâyet başvurusuna ilişkin olarak idarece alınan kararın tebliğ edildiği 19 Temmuz 2021 tarihini takip eden on günlük itirazen şikâyet süresinin son günü olan 29 Temmuz 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşıldı.”