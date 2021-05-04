Mehmet Demirkol'dan, Mesut Özil yorumu: Hala çok soğuk
Gazeteci Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.
Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor'u Kadıköy'de konuk etti. Mücadeleyi 3-1 kazanan Fenerbahçe'nin gollerini Sosa, Valencia ve Pelkas kaydetti.
Gazeteci Mehmet Demirkol. 71 dakika sahada kalan Mesut Özil'in performansını değerlendirdi.
"HALA ÇOK SOĞUK"
Tabii burada bu festivale katılamayan Mesut’a değinmek gerekiyor. Hala çok soğuk. Tam olarak giremedi hatta baştakinden de geride. Fizik olarak eksik ama asıl sorun bu değil. Oyunu eskisi gibi berrak ve net değil. Her zaman kafasında bir plan olan adam, ne yapacağını hiç bilmeden topla buluşuyor gibi. Kafaca bunu çözmemesine rağmen sahada bu kadar kalması şu an için Emre Belözoğlu’nun ona ondan daha fazla inandığını gösteriyor. Ama hep böyle gitmez.
Yıldız orta saha devre arası katıldığı Fenerbahçe'de 9 maça çıktı gol ve asist üretemedi.
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