Yanlış mühendisliğin bedelini yurttaş ödüyor

08 Ocak 2021 Cuma, 16:29

Yılda 1 milyon yeni kombinin satıldığı Türkiye’de yanlış mühendislik hesapları gereksiz doğalgaz kullanımına ve milyonlarca dolarlık enerji ithalatına sebep oluyor. Doğalgaz tesisatı işlemlerinde, baştan sonra yüksek mühendislik hesapları gerektiğini belirten ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi Genel Koordinatörü İlgin Eray, “Ülkemizde yaklaşık 30 yıldır doğalgaz kullanılıyor. Konutların büyük bölümünde yıllardır yanlış kombi tercihleri yapılıyor. İhtiyacın üstünde kapasiteye sahip kombiler sebebiyle hem daha çok doğalgaz tüketiliyor hem de daha pahalı kombiler ithal ediliyor. Cari açığın önemli bir sorun olduğu ülkemizde doğru kombi ve ekipman tercihleri yapılırsa doğalgaz tüketimi düşürülebilir.” dedi.

HATALI MÜHENDİSLİĞİN BEDELİ FATURAYA YANSIYOR

Eray“Yanlış kombi ve radyatörün yanı sıra yanlış boru çapı hesapları ve kapasite seçimleri tüketimi artırıyor. Mühendislik hatalarının bedelini vatandaş faturayla birlikte her ay ödüyor.” diyen İlgin Eray, şu bilgileri paylaştı: “20 kilowatt kombinin rahatlıkla yetebileceği bir konuta ısıtma endişesiyle 25 – 30 kilowatt güce sahip cihazlar takılıyor. Doğru mühendislikle buna gerek yoktur. Fazla fazla olsun düşüncesi sadece tüketimi ve ödeyeceğiniz faturayı yükseltir” uyarısında bulundu.

DOĞRU CİHAZ ARALIKLI DEĞERLE ÇALIŞAN CİHAZDIR

Yüksek kapasiteli kombi kullanımının bir diğer sebebinin de musluktan akan suyu en hızlı şekilde ısıtmak olduğu belirten Eray, “Ani ısıtma için yüksek enerjiye ihtiyaç vardır. Yanlış mühendisliğin yanı sıra bir de bu sebepten yüksek kapasiteli kombiler kullanılmaktadır. Bunun da çözümü kapasite aralıklı değerle çalışan kombi seçmekten geçer. Bazı kombilerde 24/30 kilowatt yazar. Buradaki ilk değer olan 24 kilowatt, radyatöre giden suyun, ikinci değer olan 30 kilowatt ise sıcak kullanım suyunun kapasitesini temsil eder. Aslında evin ısıtılması sırasında 24 kilowattın da altında tüketim yapılır. Yeni nesil akıllı cihazlar her iki ihtiyaca göre çalışarak tüketimi düşürür. Doğalgaz tesisatı yaptırırken ya da kombi değiştirilirken buna dikkat edilmelidir” dedi.

“ISITMA DEĞERİ KADAR KOMBİNİN POMPA KUVVETİ DE ÖNEMLİDİR”

Evin kaliteli şekilde ısıtılmasının kombiden çıkan suyun radyatörlere doğru ulaştırılmasıyla ilgili olduğunu ifade eden Eray, “Türkiye’de kombi kapasitesi ne olursa olsun, neredeyse hepsinde aynı güçte pompa kullanılıyor. Konutlara pompa yetersiz kalır düşüncesi ile yüksek kilowattlı kombiler takılıyor. Oysaki pompa gücü yüksek, kilowatt değeri düşük, modülasyon özellikli kombiler hem doğalgaz tüketimini azaltır hem de istenen konforu sağlar. Yetmez endişesiyle takılan büyük kapasiteli kombi sadece musluktan akacak sıcak suya katkı sağlayacaktır. Fakat doğru mühendislik minimum enerji ile maksimum fayda sağlamaktır” bilgisini paylaştı.