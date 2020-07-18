Yanlıştan dönüldü, Mustafa Necati’nin adı evine geri dönüyor

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

Kaya “Değiştirme kararını tekrar görüşeceklerini ve bunu düzelteceklerini söyledi” dedi. Kaya ayrıca, Mustafa Necati’nin adının yaşatılması için CHP’li belediyelere yazı gönderildiğini ve bu isimle kültür evleri açılacağını belirtti.

Cumhuriyet tarihinin ilk Milli Eğitim Bakanlarından Mustafa Necati’ye ait tarihi Kültür Evi’ne, “Yaşasın şeriat” sloganı atan ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “Firavun” diyen Nuri Pakdil’in adı verilmişti.

Durum pek çok sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti tarafından tepki toplarken, konuya ilişkin eylemler yapılmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Mustafa Necati Evi’ne ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Başından beri sürecin takipçisi olduklarını vurgulayan Kaya, konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la da görüştüğünü anlattı.

Kaya, “Değiştirme kararını tekrar görüşeceklerini ve bunu düzelteceklerini söyledi” dedi. Çalışmalara ilişkin de bilgi veren Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yeşilyurt semtinde inşa ettiği kültür merkezine Mustafa Necati adını verileceğini anımsatarak “Belediyelerimize bu konuyla ilgili yazı gönderdik. İllerimizdeki kültür evlerine Mustafa Necati’nin adının verilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Beledeyilerimiz tek tek illerinde bu ismi yaşatacak” diye konuştu.