Yapay zeka destekli test: Hastalığı semptomlardan üç yıl önce gösteriyor
University College London'dan (UCL) bilim insanları ve Londra'daki Western Göz Hastanesi'nden uzmanların ortak çalışması sonucu, makula dejenerasyonunu önceden tespit edebilecek bir göz testi geliştiridi.
Sarı nokta hastalığı olarak da bilinen, yaş tiple kuru tip olarak iki kategoride incelenen makula dejenerasyonu ciddi görme kaybına yol açabiliyor.
Expert Review of Molecular Diagnostics'te yayımlanan makaleye göre, yeni geliştirilen göz testi yaş tip makula dejenerasyonunu semptomlar ortaya çıkmadan üç yıl öncesine kadar tespit edebiliyor.
Yaş tip makula dejenerasyonunda, kan damarları aşırı ölçüde genişleyerek retinaya sıvı girmesine neden olup görme bozukluğuna ve ileri derecede görme kaybına yol açıyor.
Hastalığın tanısında genel olarak Apoptoz Retina Hücrelerinin Belirlenmesi (DARC) testi kullanılıyor.
Bu testte hastanın kanına, retina hücrelerine giren parlak maddeli bir boya enjekte edilerek, hangi hücrelerin apopotoza (programlı hücre ölümü) girdiği tespit ediliyor.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre, yeni üretilen test de DARC yönteminden faydalanıyor. Geliştirilen yapay zeka, DARC'ın gözde tespit ettiği noktalara denk düşen yerlerdeki sızıntı ve yeni kan damarlarını buluyor.
Araştırmaya göre DARC, retinada sorunlu olan endotelyal hücreleri tespit etme yeteneğine de sahip. Bu hücrelerin tespitiyle, ileride oluşabilecek sarı nokta hastalığına ilişkin bulgular, hastalarda semptomlar oluşmadan önce sızma ve yeni kan damarlarının görüntülenmesiyle ortaya çıkarılabiliyor.
Bilim insanları, 19 kişinin katıldığı araştırmanın, belirli yaşın üstünde veya bariz risk unsurları taşıyan kişilerde oluşabilecek hastalığı önceden yakalama açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.
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