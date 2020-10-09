Yapay zeka, ilaç tasarımına destek sağlıyor

09 Ekim 2020 Cuma, 12:31

Rice Üniversitesi’nde çalışan bilgisayar bilimcisi Lydia Kavraki, Metabolit Çevirici adı verilen bir hesaplama aracı ortaya çıkardı. Bu araç, ilaçlar ve enzimler gibi ufak moleküller arasındaki etkileşimlerin ürünü olan metabolitleri tahmin ediyor.

Rice araştırmacıları, derin öğrenme yöntemlerinden ve hali hazırda var olan dev tepkime veri dizilerinden faydalanarak, geliştiricilere bir ilacın ne yapacağına dair geniş bir fotoğraf sunuyorlar. Şirketlerin metabolik tepkimeleri belirlemek üzere kullandığı kurallarla sınırlı olmayan yöntem, yeni keşiflerin yolunu açıyor.

Kavraki, konu ile ilgili şunları kaydett:



“Bir bileşenin muhtemel bir ilaç olup olmadığını belirlemeye çalışırken, zarar verip vermediğini kontrol etmek zorundasınız. Yapması gereken şeyi yaptığını onaylamak istersiniz fakat başka nelerin olabileceğini de bilmek istersiniz.”

Baş yazar Kavraki ve yüksek lisans öğrencisi Eleni Litsa ile IBM’nin Thomas J. Watson Araştırma Merkezi’nde çalışan Rice mezunu Payel Das’ın yürüttüğü araştırma, İngiltere Kraliyet Kimya Topluluğu’nun çıkardığı Chemical Science bülteninde yayımlandı.

Kaynak: popsci.com