Yapay zeka, ilaç tasarımına destek sağlıyor
Rice Üniversitesi’nin Brown Mühendislik Fakültesi’nde geliştirilen ve derin öğrenmeye dayanan yeni bir yöntem sayesinde ilaç üreticileri, geliştirme aşamasındaki ilaçların insan vücudunda nasıl etki göstereceğini yakında daha iyi görebilirler.
Rice Üniversitesi’nde çalışan bilgisayar bilimcisi Lydia Kavraki, Metabolit Çevirici adı verilen bir hesaplama aracı ortaya çıkardı. Bu araç, ilaçlar ve enzimler gibi ufak moleküller arasındaki etkileşimlerin ürünü olan metabolitleri tahmin ediyor.
Rice araştırmacıları, derin öğrenme yöntemlerinden ve hali hazırda var olan dev tepkime veri dizilerinden faydalanarak, geliştiricilere bir ilacın ne yapacağına dair geniş bir fotoğraf sunuyorlar. Şirketlerin metabolik tepkimeleri belirlemek üzere kullandığı kurallarla sınırlı olmayan yöntem, yeni keşiflerin yolunu açıyor.
Kavraki, konu ile ilgili şunları kaydett:
“Bir bileşenin muhtemel bir ilaç olup olmadığını belirlemeye çalışırken, zarar verip vermediğini kontrol etmek zorundasınız. Yapması gereken şeyi yaptığını onaylamak istersiniz fakat başka nelerin olabileceğini de bilmek istersiniz.”
Baş yazar Kavraki ve yüksek lisans öğrencisi Eleni Litsa ile IBM’nin Thomas J. Watson Araştırma Merkezi’nde çalışan Rice mezunu Payel Das’ın yürüttüğü araştırma, İngiltere Kraliyet Kimya Topluluğu’nun çıkardığı Chemical Science bülteninde yayımlandı.
Kaynak: popsci.com
En Çok Okunan Haberler
- Yalçın'ın tehdit ettiği Çilingiroğlu'ndan açıklama
- Kadrosu başka hastaneye gönderilmiş
- MEB yüz yüze eğitimin işleyişini açıkladı
- Emekli maaşlarında risk
- Emekli maaşı ve sağlık harcamaları karşılanamayabilir
- ‘Sen istiyor duj? Verecek 100 dolar!’
- Ne kadar para kaybettiğinize inanamayacaksınız
- 'Hermes çanta' davası: Anlayana gerekçe açık!
- Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda yeni bulgu
- İmza vermeyene taşra tehdidi
Video Haberler
- Dolar 7,94'ü gördü vatandaş sordu: #NeredesinYigitBulut
- Saadet Partisi'nden dolar videosu
- Sarıbal'dan Erdoğan ve Soylu'ya tepki
- Arkadaşını öldürdüğünü SMS ile bildirdi
- Tekirdağ’daki hortum anı böyle görüntülendi
- Sokak köpeklerinden kaçarken canından oldu
- Akdeniz fokundan ibretlik ‘çöp tepkisi’
- Ermenistan Başbakanı neye uğradığına şaşırdı!
- Kadıköy'de hareketli anlar! Linçten polis kurtardı
- Köpek balığı ile burun buruna geldi! Korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- Yalçın'ın tehdit ettiği Çilingiroğlu'ndan açıklama
- Kadrosu başka hastaneye gönderilmiş
- MEB yüz yüze eğitimin işleyişini açıkladı
- Emekli maaşlarında risk
- Emekli maaşı ve sağlık harcamaları karşılanamayabilir
- ‘Sen istiyor duj? Verecek 100 dolar!’
- Ne kadar para kaybettiğinize inanamayacaksınız
- 'Hermes çanta' davası: Anlayana gerekçe açık!
- Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda yeni bulgu
- İmza vermeyene taşra tehdidi