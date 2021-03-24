Yapay zeka ile incelediler: Beynimiz cümleleri nasıl anlıyor?

24 Mart 2021 Çarşamba, 11:12

Rochester Üniversitesi Del Monte Sinirbilim Enstitüsü’nde yardımcı profesör ve Journal of Neuroscience bülteninde yayımlanan çalışmanın baş yazarı olan Andrew Anderson, şunları aktardı:

"Bu anlamın bir araya getirilmesinin, ön temropal loblar gibi beyindeki belli bir bölgede mi temsil edildiği yoksa birden fazla beyin bölgesinin katıldığı daha ağ seviyesinde bir faaliyeti mi yansıttığı belli değildi. Bir cümlenin anlamı, kendisini oluşturan bölümlerin toplamından daha fazlası. Çok basit bir örnek verelim; 'uçak kedinin üstünden geçti' ve 'kedi uçağın üstünden geçti': Bu cümlelerin her birinde tamamen aynı kelimeler var fakat bu kelimeler yeniden sıralandığında tamamen farklı bir anlam çıkıyor."

Araştırma, yapay sinir ağları veya yapay zeka uygulamasının, beyinde dil işleme gibi fonksiyonların altında yatan son derece karmaşık sinyalleşmeleri ortaya çıkarmayı mümkün kılmasının bir örneği niteliğinde. Araştırmacıların yaptığı taramalar, beyinde farklı bölgelerin (ön ve arka temporal loblar, alt yanal korteks ve alt ön korteks) yer aldığı bir ağ boyunca uzanan faaliyetler gerçekleştiğini göstermiş.

Kaynak: Popular Science Türkiye