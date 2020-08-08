08 Ağustos 2020 Cumartesi, 02:48





100 bin yıl önce ateşi kontrol altına aldık, böylece dile uzanan yola girdik. 10 bin yıl önce tarımı geliştirdik, böylece yerleşik hayata geçip şehirler kurduk ve toprak savaşlarına giriştik. 5 bin yıl önce tekerleği ve yazıyı icat ettik, böylece ulus devlet anlayışını geliştirdik.



Şimdi ise yu¨kselen teknolojiyle birlikte yeni ve dördu¨ncu¨ bir çağın, yapay zekâ çağının başlangıcındayız. Elbette buraya birdenbire gelmedik.

Byron Reese insanlığın yapay zekâ çağına uzanan bu çok uzun ve zorlu geçmişini incelemekle başlıyor. İnsanlık adına kazandığımız bu¨tu¨n savaşlardan ve geçtiğimiz bu¨tu¨n yollardan sonra nihayet bugu¨ne, bilgisayarların ve makinelerin yu¨zyılına geliyor.

Tarihi arka plandan mu¨hendislikteki son gelişmelere, felsefeden sinema ve dizi sektöru¨ndeki yansımasına kadar yapay zekânın yolculuğu Yapay Zekâ Çağı’nda okurları bekliyor.

Kitap sadece yapay zekânın yu¨kselişinin bizim için ne anlama geldiğini tartışmakla kalmıyor, aynı zamanda okurları önyargılarına meydan okumaya zorluyor. Ve tu¨m bunları hem eğlenceli hem de ilgi çekici bir şekilde yapmayı başarıyor.

Yapay Zekâ Çağı / Byron Reese / Çeviren: Mihriban Doğan / Say Yayınları / 360 s.