Yapay zekânın yolculuğu
Yapay zekâ çağının başlangıcındayız. Elbette buraya birdenbire gelmedik. Byron Reese, Yapay Zekâ Çağı’nda, insanlığın bu çağa, bu şafağa uzanan çok uzun ve zorlu geçmişini incelemekle başlıyor. Tarihi arka plandan mühendislikteki son gelişmelere, felsefeden sinema ve dizi sektöründeki yansımasına kadar yapay zekânın yolculuğu Yapay Zekâ Çağı’nda okurları bekliyor.
100
bin yıl önce ateşi kontrol altına aldık, böylece dile uzanan yola girdik. 10
bin yıl önce tarımı geliştirdik, böylece yerleşik hayata geçip şehirler kurduk
ve toprak savaşlarına giriştik. 5 bin yıl önce tekerleği ve yazıyı icat ettik,
böylece ulus devlet anlayışını geliştirdik.
Şimdi
ise yu¨kselen teknolojiyle birlikte yeni ve dördu¨ncu¨ bir çağın, yapay zekâ
çağının başlangıcındayız. Elbette buraya birdenbire gelmedik.
Byron
Reese insanlığın yapay zekâ çağına uzanan bu çok uzun ve zorlu geçmişini
incelemekle başlıyor. İnsanlık adına kazandığımız bu¨tu¨n savaşlardan ve geçtiğimiz
bu¨tu¨n yollardan sonra nihayet bugu¨ne, bilgisayarların ve makinelerin yu¨zyılına
geliyor.
Tarihi
arka plandan mu¨hendislikteki son gelişmelere, felsefeden sinema ve dizi sektöru¨ndeki
yansımasına kadar yapay zekânın yolculuğu Yapay Zekâ Çağı’nda okurları
bekliyor.
Kitap sadece
yapay zekânın yu¨kselişinin bizim için ne anlama geldiğini tartışmakla
kalmıyor, aynı zamanda okurları önyargılarına meydan okumaya zorluyor. Ve tu¨m
bunları hem eğlenceli hem de ilgi çekici bir şekilde yapmayı başarıyor.
Yapay Zekâ Çağı / Byron Reese / Çeviren: Mihriban Doğan / Say Yayınları / 360 s.
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