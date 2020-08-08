Yapay zekânın yolculuğu

Yapay zekâ çağının başlangıcındayız. Elbette buraya birdenbire gelmedik. Byron Reese, Yapay Zekâ Çağı’nda, insanlığın bu çağa, bu şafağa uzanan çok uzun ve zorlu geçmişini incelemekle başlıyor. Tarihi arka plandan mühendislikteki son gelişmelere, felsefeden sinema ve dizi sektöründeki yansımasına kadar yapay zekânın yolculuğu Yapay Zekâ Çağı’nda okurları bekliyor.

Cumhuriyet Kitap Eki
08 Ağustos 2020 Cumartesi, 02:48
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100 bin yıl önce ateşi kontrol altına aldık, böylece dile uzanan yola girdik. 10 bin yıl önce tarımı geliştirdik, böylece yerleşik hayata geçip şehirler kurduk ve toprak savaşlarına giriştik. 5 bin yıl önce tekerleği ve yazıyı icat ettik, böylece ulus devlet anlayışını geliştirdik.

Şimdi ise yu¨kselen teknolojiyle birlikte yeni ve dördu¨ncu¨ bir çağın, yapay zekâ çağının başlangıcındayız. Elbette buraya birdenbire gelmedik.

Byron Reese insanlığın yapay zekâ çağına uzanan bu çok uzun ve zorlu geçmişini incelemekle başlıyor. İnsanlık adına kazandığımız bu¨tu¨n savaşlardan ve geçtiğimiz bu¨tu¨n yollardan sonra nihayet bugu¨ne, bilgisayarların ve makinelerin yu¨zyılına geliyor.

Tarihi arka plandan mu¨hendislikteki son gelişmelere, felsefeden sinema ve dizi sektöru¨ndeki yansımasına kadar yapay zekânın yolculuğu Yapay Zekâ Çağı’nda okurları bekliyor.

Kitap sadece yapay zekânın yu¨kselişinin bizim için ne anlama geldiğini tartışmakla kalmıyor, aynı zamanda okurları önyargılarına meydan okumaya zorluyor. Ve tu¨m bunları hem eğlenceli hem de ilgi çekici bir şekilde yapmayı başarıyor.

Yapay Zekâ Çağı / Byron Reese / Çeviren: Mihriban Doğan / Say Yayınları / 360 s.


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