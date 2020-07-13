Yapı Kredi Yayınları'ndan James Baldwin anısına söyleşi

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 11:44

Minneapolis’te polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd’un “Nefes alamıyorum” çığlığı bize ve tüm dünyaya yeniden ABD’li romancı, oyun yazarı ve aktivist James Baldwin’i anımsattı. İstanbul’a yaptığı ziyaretlerden birinde gazeteci Zeynep Oral’a “Buradayım çünkü kendi ülkemde nefes a-la-mı-yo-rum. Burada rahat nefes alabiliyorum” demişti Baldwin.

İSTANBUL SIĞINDIĞI LİMAN OLMUŞTU

1960’lar ABD’de ırkçılığın ve ırkçılık şiddetin zirveye çıktığı dönemdi. İstanbul, genç yazarın sığındığı liman oldu. Bir Başka Ülke ve Bundan Sonrası Ateş adlı çok satan kitaplarını burada tamamladı. 1970’te, John Herbert’in "Fortune and Men’s Eyes" oyununu "Düşenin Dostu" adıyla Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda sahneledi. Aralarında Zeynep Oral, Yaşar Kemal, Engin Cezzar ve Gülriz Sururi’nin de bulunduğu bir dost çevresi edindi.



Baldwin’in kitaplarının birçoğunu okurla buluşturan Yapı Kredi Yayınları, 16 Temmuz Perşembe günü saat: 18:00’da James Baldwin anısına bir söyleşi düzenliyor. Nefes Alamıyorum adlı söyleşinin konukları gazetemiz yazarı Zeynep Oral ve Zeynep Miraç. Zeynep Oral, İstanbul yıllarında Baldwin’le gazeteci, çalışma arkadaşı ve dost olarak ilişki kurdu. Zeynep Miraç, Baldwin’in dostları ve çalışma arkadaşları Engin Cezzar ve Gülriz Sururi’ye çok yakın bir isim. Her ikisinin Baldwin’e ve onun mücadelesinin günümüzdeki izdüşümlerine dair söyleyecekleri çok şey var.



Söyleşiye linke (https://bit.ly/ykkscanlietkinlik13) tıklayarak, Microsoft Teams uygulaması üzerinden katılabilirsiniz.

