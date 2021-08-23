Yapılan Mitinglerde İzmir Temalı Protestolar-2

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:11

İstanbul Türk Ocağı ve öğrenci kuruluşları, 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü, Fatih Belediye binası önünde 80 bin kişinin katıldığı bir gösteri yapılmıştır. Halide Edip, mitingde yaptığı konuşmasında şunları söylemiştir:

“Müslümanlar, Türkler! Türk ve Müslüman bugün en kara gününü yaşıyor. Gece, karanlık bir gece. Fakat insanın hayatında sabahı olmayan gece yoktur. Yarın bu korkunç geceyi yırtıp, parlak bir sabah yaratacağız.

Bugün elimizde top, tüfek denilen alet yok; fakat ondan büyük, ondan kuvvetli bir silahımız var; Hak var, Allah var. Tüfek ve top düşer. Hak ve Allah bakidir. Topunun yüzüne tükürecek kadar, evlatlar, analar, kalbimizde aşk ve iman, milliyet duygusu var.”

Bu tesirli sözlerle halkı can evinden vuran Halide Edip padişaha da şöyle sesleniyordu:

“Biz padişahımızdan bize babalık etmesini rica ederiz. Biz erkeklerimizle beraber milletin kalbinden gelen en kuvvetli, en akıllı, en cesur, milleti en çok temsil edecek bir kabine isteriz.”

Mitinginde konuşan Naciye Hanım, konuşmasında özetle şunları söylemiştir.

“Asil Türk ve Müslüman kardeşler! Biz tarihin, belki dünyanın şahit olmadığı zavallı, kara bahtlı yavruları, mutsuz evlatlarıyız. Dört kanlı senenin matemli ağıtını bile bize çok gören medeni insanlar son darbeleriyle can evimizi yaraladılar. İzmir, memleketimizin hayat tarihinden, coğrafyasından silinemez. Çünkü orada asırlarca yaşayan Türk hatıraları, Türk abideleri, tamamıyla Türk zeybekleri, efeleri var. Ona sahip olmak isteyenler, bu canlı kahramanlık abidesini egemenlikleri altında yaşatamazlar.”

Gösteride yapılan konuşmalarda, Profesör Hüseyin Ragıp; “Hiçbir milletin bize efendi olmasına tahammül edemeyiz” demiştir. Profesör Selahattin Bey ise mitingde yaptığı konuşmada şunları söylemiştir; “Bu asır milliyet asrıdır. Milliyet uyanıyor.”

Miting sırasında, işgalci İngiliz kuvvetleri, gösteri alanının üzerinden uçaklar uçurarak halkı korkutmak istemiştir. Bu miting sonrasında Halide Edip ve iki öğrenci padişaha gitmek için görevlendirilir. Ondan millete sahip çıkmasını isteyeceklerdir. Ancak, padişah kabul etmeyince, dileklerini yaverleri vasıtasıyla iletirler. Padişaha sunulan dilekçe özetle şöyledir:

“Bizi kutsal beşiğimizden, aziz yurdumuzdan yoksun bırakmak isteyenlere, biz, son defa olarak göstermek istiyoruz ki, kalplerimiz çarptıkça burada, Türk elinde yaşayacağız, biz varız ve burada kalacağız.”

Ayrıca, Amerika Cumhurbaşkanı Wilson’a işgali protesto eden şu telgraf çekilmiştir:

“Evet, Reis cenapları Türk ölecektir, fakat hiç bir zaman alçakça değil, şeref ve namuslarıyla ölecektir.”