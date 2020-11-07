Yardım kolilerinden çıkan mektuplar yürekleri ısıtıyor

07 Kasım 2020 Cumartesi, 12:08

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği yardım kampanyalarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından destek yağıyor. Biz İzmir sanal platformu ve Halkın Bakkalı üzerinden alınan bağışların yanı sıra Bir Kira Bir Yuva kampanyasında da nakit bağışı alınmıyor. Yardımsever kişi ve kuruluşlar, bağışlarını, belirlenen ihtiyaç kalemlerini satın alıp, Büyükşehir aracılığıyla depremzedelere göndererek yapıyor.

YARDIMLAR FUARİZMİR'DE TOPLANIYOR

Gelen tüm yardımlar, artık Gaziemir’deki Fuar İzmir D Holü’nde toplanıyor. Görevliler ve gönüllüler, gelen malzemeleri tek tek tasnifliyor ve talepler doğrultusunda nakliye edilmesini sağlıyor. İzmir içinden ya da ülkenin diğer kentlerinden kişi ya da kuruluşların, kendi imkânlarıyla temin ettikleri yardım malzemeleri de sadece Fuar İzmir D Holü’ne kabul ediliyor.

MEKTUPLAR GÖZ YAŞARTIYOR

Görevlilerin ve gönüllülerin yaptığı tasnif işlemi sırasında, özellikle miniklerin gönderdiği bağış paketlerinden, göz yaşartan mektuplar ve notlar da çıkıyor. Her satırı en saf duygularla yazılan bu notlarda, güzel yürekli çocuklar, İzmirli akranlarına, “Bu günler geçecek. Oyuncağımla oyna, mutlu ol. Geceleri uyurken ona sarıl; korkmazsın” mesajları gönderiyor.