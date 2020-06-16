Yardımlaşma derneğine kumar operasyonu
Malatya'da bir yardımlaşma ve dayanışma derneğinde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye, 4 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kumar oynandığı tespit edilen bir derneğe operasyon düzenlendi. Ekipler, kumar oynayan 4 kişiye toplam 4 bin 900 lira idari para cezası uyguladı, kumar parası olarak değerlendirilen 750 lira ise geçici olarak muhafaza altına alındı.
İşletmeciye ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.
Video Haberler
- Rusya o görüntüleri yayınladı! Havada gergin anlar
- Ece Üner'den Erdoğan'a canlı yayında gönderme!
- Sivas'ta kaydedildi! Bomba düşmüş gibi korktuk
- CHP grubuna damga vuran anlar! Gözyaşlarını tutamadı
- Sınava girecek öğrencilere ilişkin korkutan açıklama
- 30 yıl sonra bir ilk! Hatıra fotoğrafı çektirdiler
- İki grup birbirine girdi! Sopalı ve tabureli kavga anı
- Yılanlarının 'çiftleşme dansı' görüntülendi
- Dikkat! Uzmanından zehirli yılan açıklaması
- Defalarca aynı maskeyi takanlar dikkat!