Yaren Leylek ve balıkçı Adem 10. yılda da buluştu
Bursa'da yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren Leylek, Eskikarağaç Leylek köyüne bu yıl 10’uncu kez geldi. 'Yaren Leylek'in gelmesiyle çok mutlu olduğunu söyleyen balıkçı Adem Yılmaz, “Yaren benim evladım gibi. Altı ay boyunca ben balık tutup, ona yedireceğim” dedi.
Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyünde yaşanan balıkçı ile leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.
Geçtiğimiz 9 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz’ın kayığına konan Yaren Leylek, bu yıl 10. kez geldi. Geçen yıllara göre 3 gün geç gelen Yaren Leylek, sabah saatlerinde balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konarak, balık yedi. O anlar ise Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından fotoğraflandı.
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‘Yaren Leylek ve Adem Amca’ hikayesi Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından ortaya çıkarıldıktan sonra, doğaseverler tarafından da ilgiyle takip edilmeye başlandı. 2019 yılında ise yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı.
Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuva internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebiliyor: www.yarenleylek.com
'YAREN LEYLEK BENİM EVLADIM GİBİ'
Yaren Leylek hikayesiyle tanınan balıkçı Adem Yılmaz, duygularını şöyle anlattı:
“Gelip gelmeyeceğini merak ettim. Çünkü bu yıl üç gün geç geldi. Geleceği konusunda tereddüt etmiştim. Allah’a şükür dün köye bugün de kayığıma geldi. Çok mutluyum. Köyümüz de Yaren Leylek'i çok seviyor. Her sene olduğu gibi köye bu sene de Yaren Leylek geldi. Yaren’in gelmesinden evladımın gelmesi gibi mutluyum. Altı ay boyunca balık tutup, ona yedireceğim. Umarım her yıl gelir ve Adem amcasını sevindirir. Üç evladım vardı, dördüncüsü de Yaren oldu. Yaren’in bu sene özlemini çok çektik. Çok huzurlu ve sevinçliyim. Yaren’le hikayemiz kitap olursa çok güzel olur. Bundan şeref duyarım."
'HERKESTE HEYECANLI BİR BEKLEYİŞ VARDI'
Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, “Yaren’in yaşı arttığı için bu yıl tedirgin bir bekleyişimiz vardı. Komşu köylere leylekler geldiği için gözümüz hep havadaydı. Bu süreçte Adem amca ile tedirgin bekledik. Leyleklerin ömürleri ortalama 10 yıl, biz Yaren’in 10 ile 14 yaş arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Yaşlı olmasından dolayı göç konusunda tedirgindik. Yaren dün yuvasına geldi ve kondu. Herkeste heyecanlı bir bekleyiş vardı. Biz Yaren’i kayığa konmasından anlıyoruz. Bu sabah Yaren ile Adem amca kavuştu, Yaren kayığa kondu. Bu hikayeyi yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak için sosyal medyada da kampanya başlatıyoruz” diye konuştu.
Ve sonunda...— Alper Tüydeş (@alpertuydes) March 8, 2021
Herkesin merakla beklediği o buluşma nihayet gerçekleşti. Yaren Leylek 10. yılda da Adem Amca'yı unutmadı ve göçten geldiğinin ertesi gününde soluğu o meşhur kayıkta aldı. Ve birlikte kameraya böyle el salladılar#YarenLeylek #StorkYaren pic.twitter.com/oE7wEXQ4bV
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