Yargı karar verdi: ‘Arpalık’ dağıtımı serbest

16 Aralık 2020 Çarşamba, 14:28

Nevşehir Sulh Ceza Hakimliği, CHP’nin “Arpalık Aile Şirketi” ve “10 Maddede Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası” kitapçıkları hakkında ‘basım dağıtım ve satış yasağı getirilmesi, el konulması ve toplatılması’ kararı vermişti. CHP Nevşehir İl Başkanlığı, bu karara Kırşehir Sulh Ceza Hâkimliği’nde itiraz etti.

Kırşehir Sulh Ceza Hakimliği, kitapçıkların basım dağıtım ve satış yasağı getirilmesi, el konulması ve toplatılması’ kararlarının yürütmesini durdururken, el konulanların geri CHP Nevşehir İl Başkanlığı’na iade edilmesine karar verdi.

Mahkeme kararında, halkı bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etmediğini ve kamu güvenliği açısından da tehdit oluşturmadığını kaydetti. Kitapçıklar Türk Ceza Kanunu’nun 216/1’inci Maddesi’nde düzenlenen ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ gerekçesiyle toplatılmıştı.

Mahkemenin kararını değerlendiren CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, “Yargının bu tarafsız hareketinden dolay kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.