Yargıdan öğrenci lehine karar: ‘Öğrenciye banka kartı dayatması yapılamaz’

03 Haziran 2020 Çarşamba, 10:38

Hatay’da bulunan Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, 2012’de Halk Bankası ile yaptığı anlaşma kapsamında öğrenci kimlik kartını “Akıllı Kart” adı altında öğrencilere verdi. Öğrencilerden, bu kapsamda 10 TL kart kullanım bedeli alındı. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde okuyan bir öğrencinin avukatı Doğan Erkan, üniversitenin işleminin iptali istemiyle dava açtı. Mahkemeye savunma gönderen rektörlük, akıllı kartların sadece üniversite yemekhanelerinde ve kantinlerinde kullanıldığını, kart bedelinin banka ile bu hizmetten faydalanmak isteyen öğrenci arasında sözleşmeye dayalı olarak bir defaya mahsus alındığını savundu.

Hatay İdare Mahkemesi, 13 Mayıs’ta yaptığı değerlendirme sonucunda rektörlüğün işleminin iptaline ve 10 TL’nin faiziyle birlikte iadesine karar verdi. Kararın gerekçesinde, bankalar ile müşterileri arasında, özel hukuk ilişkileri çerçevesinde ve tarafların rızası ile imzalanan sözleşme hükümlerine göre işlem tesis edilebileceği ifade edildi. Bu nedenle bankaların ancak kişisel başvuru sonucu ve talebe bağlı olarak bankacılık sözleşmesini imzalayabileceği belirtilen kararda, öğrencilerin yemekhane ve kantin hizmetlerinden yararlanmak istemeleri durumunda kendilerine akıllı kart alma mecburiyetinin getirilerek, bu kart için rızaları olmaksızın bankacılık hizmet sözleşmesini imzalamalarının istenmesinde ve kart maliyeti olarak 10 TL ücret alınmasında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı vurgulandı.