Yargılanabilir: DSÖ Genel Direktörü hakkında soykırım suçlamasında bulunuldu

14 Aralık 2020 Pazartesi, 10:58

DSÖ Genel Direktörü, 2005-2016 yılları arasında Etiyopyalılara şiddet ve soykırım uygulanmasından sorumlu tutularak hakkında şikâyette bulunuldu.

ABD’li ekonomist David Steinman, Lahey’deki Ulusalararası Ceza Mahkemesi’ne yapılan başvuruda Ghebreyesus’un 2005-2012 yılları arasında ülkesinin Sağlık Bakanı olduğu ve 2012’den de 2016’ya kadar Dışişleri Bakanı olduğunu belirtti. Steinman, o dönemde Tigray Halk Kurtuluş Birliği’nin mensubu olan Ghebreyesus’un ülkede yaşanan iç çatışmadan sorumlu olduğunu öne sürdü.

SOYKIRIM SUÇUNDAN YARGILANMASINI TALEP ETTİ

Steinman, Ghebreyesus’un soykırım suçundan yargılanmasını talep ederek, “Etiyopyalılara uygulanan şiddet, gözaltı, infaz ve işkencede Ghebreyesus önemli bir karar merciiydi. Ghebreyesus, Amhara, Konso, Oromo ve Somali kabilelerini yok etmeye yönelik çalışmalar yaptı” dedi.

Ghebreyesus, 3 yıl önce BM bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü’nün başına getirilmiş ve kurumun tarihinde tıp geçmişi olmayan tek yetkili olarak görevini sürdürüyor.

Kaynak: Sözcü