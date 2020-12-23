Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kemal Sunal'ın ailesinin kazandığı maddi tazminatı onadı
Usta oyuncu Kemal Sunal'ın kızı Ezo, oğlu Ali ve eşi Gülderen Sunal adına avukatları, Sunal'ın filmlerinin HD kalitesiyle yeniden yayınlanacağı konusunda izinsiz reklam yaptığı gerekçesiyle Digitürk aleyhine dava açtı. Yargıtay, filmlerin tanıtımında kullanılan karikatür ve resimler için davacılardan izin alınmaması nedeniyle maddi tazminat şartlarının oluştuğunu belirterek Digitürk'ün aileye 100 bin liralık maddi tazminat ödemesine yönelik yerel mahkeme kararını yerinde buldu.
Dava dilekçesinde şirketin, "Kemal Sunal filmlerini HD kalitesiyle yeniden yayınlayacağı hususunda reklam yaptığı, bunun için murisin karikatürize edilmiş, alaycı bir görüntü verilmiş resimlerinin billboardlarda ve Digitürk'ün web sitesinde gösterildiği, resimlerdeki karikatürlerin murisin hatırasına hakaret içerdiği, ölenin yakınlarının da kişilik haklarının ihlal edildiği" ileri sürülerek, maddi ve manevi tazminat talep edildi.
Davalı Digitürk ise Kemal Sunal'a ait görüntülerin reklam kampanyaları için değil, murisin başrol oyuncusu olduğu filmlerin tanıtımı amacı ile yayınlandığını, izin alınması gerekmediğini, oyuncuya ait resimlerin kişilik haklarını ihlal edecek nitelikte karikatürize edilmediğini savunarak davanın reddini istedi.
YEREL MAHKEME MADDİ TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERDİ
İstanbul 2.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince görülen davada, Sunal ailesinin manevi tazminat talepleri reddedildi, aileye 100 bin lira maddi tazminat ödenmesine karar verildi.
Yerel Mahkemenin gerekçesinde, dava konusu 1995 yılı öncesine ait filmlerin hak sahibinin yapımcı şirket olduğu, reklam afişlerinde yer alan çizimlerin bağımsız bir karikatür çizimi olmayıp, filmlerinin tanıtımı amacıyla hazırlandığı, bu çizimlerin filmlerin orijinal afişlerinde de yer aldığı belirtildi.
Muris Kemal Sunal'ın sağlığında bu afişlerdeki çizimler nedeniyle herhangi bir dava ve ihtarının olmadığı ifade edilen gerekçede, "dava konusu filmlerin komedi filmleri olması, saf fakat dürüst karakterlerin canlandırıldığı, karikatürlerin alaycı bir görüntü kazandırmadığı, murisin ya da davacıların kişilik haklarına yönelik saldırı barındırdığının kabul edilemeyeceği" sonucuna varıldı.
Gerekçede, karikatürlerle Sunal'ın şöhretinin zedelenmesi ya da kötü gösterilmesinin söz konusu olmadığı, karikatürlerin komedi filmlerine uygun yapıldığı dikkate alındığında manevi tazminat şartlarının oluşmadığı ifade edildi.
Karikatürün reklam amaçlı kullanılması için davacılardan izin alınmaması nedeniyle maddi tazminat şartlarının oluştuğu kaydedilen gerekçede, davacıların maddi tazminat davasının kabulü ile 100 bin liranın davalıdan alınarak davacılara ödenmesine karar verildi.
Sunal ailesi tarafından kararın 2019'da temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 11. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını onadı.
YARGITAY HÜKMÜ YERİNDE BULDU
Yargıtay, filmlerin tanıtımında kullanılan karikatür ve resimler için davacılardan izin alınmaması nedeniyle maddi tazminat şartlarının oluştuğunu belirterek yerel mahkemenin 100 bin liralık maddi tazminat ödenmesi hükmünü yerinde buldu.
Kararın gerekçesinde, karikatürlerin komedi filmlerine uygun hazırlandığı dikkate alındığında manevi tazminat şartlarının ise oluşmadığı kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Asgari ücretin ne olacağı az çok belli oldu
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- Uzan: Erdoğan seçimi erteleyebilir
- 'Pelikancılar telaşta, yeni sahip arıyorlar'
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
- Meteoroloji’den 4 il için su baskınları uyarısı
Video Haberler
- Cemal Enginyurt'tan AKP'ye ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk
- Saç saça baş başa temizlik kavgası kamerada
- Ölüm getiren korkunç iş kazası
- Çanakkale'de tüyler ürperten olay
- Polis ekipleri, “şalterli kaçış” ile şoke oldu
- Çin'de askerlerin el bombası ile imtihanı kamerada
- Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı
- Polis kılığına girip 100 bin liralık soygun yaptılar
- AKP’li Zengin “Silivri soğuktur” şakasına böyle güldü
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Asgari ücretin ne olacağı az çok belli oldu
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- Uzan: Erdoğan seçimi erteleyebilir
- 'Pelikancılar telaşta, yeni sahip arıyorlar'
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
- Meteoroloji’den 4 il için su baskınları uyarısı