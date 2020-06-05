Yargıtay Başsavcılığı için 5 aday var Cumhurbaşkanı onayı bekleniyor

05 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 adayın belirlenmesinin üzerinden 24 gün geçmesine karşın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için henüz bir seçim yapmadı.

Yasa, 15 gün içinde adaylardan birisinin başsavcı olarak atanmasını şart koşarken, “Erdoğan’ın programlarındaki yoğunluk nedeniyle adaylarla görüşememesinin sürecin uzamasına neden olduğu” öğrenildi. Yargıtay Başsavcısı Mehmet Akarca’nın Yargıtay Başkanlığı’na seçilmesinin ardından boşalan başsavcılık koltuğu için 12 Mayıs’ta, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nda seçim yapıldı.

Yargıtay üyelerinin oy verdiği seçim sonucunda en çok oyu sırasıyla Veli Dalgalı, Eyüp Yeşil, Alper Yükselen Bikirli, Bekir Şahin ve Ali İhsan Öztekin aldı. Veli Dalgalı, Ankara Savcısı olarak görev yaptığı dönemde, Deniz Feneri yolsuzluğu soruşturmasında, “örgüt ve dolandırıcılık suçlarına takipsizlik kararı” vermesiyle ve Ankara’daki Gezi eylemleri sırasında Ethem Sarısülük’ün ölümüne ilişkin polis Ahmet Şahbaz hakkında “meşru müdafaa sınırının aşılması suretiyle ölüme sebebiyet verme” suçundan açtığı davayla tanınıyor.

Eyüp Yeşil ise Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı olarak FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi kritik davaların temyiz incelemesine bakıyordu. Yargıtay Kanunu gereği, en çok oyu alan 5 kişinin ismi, seçim için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderildi. Yasaya göre, Erdoğan 15 gün içinde, 5 kişinin arasından bir kişiyi Yargıtay Başsavcısı olarak seçmek zorunda. Ancak aradan 24 gün geçmesine karşın Erdoğan adaylar arasından henüz bir tercih yapmadı.

4 YIL GÖREV YAPACAK

Alınan bilgiye göre, seçimin uzamasında Erdoğan’ın koronavirüs salgını ve programındaki yoğunluk nedeniyle 5 adayla yüz yüze görüşememesinin etkili olduğu öğrenildi. Erdoğan’ın dün itibarıyla halen adaylarla görüşmediği, önümüzdeki günlerde tek tek görüşmelerin yapılacağı bildirildi. Yeni seçilecek başsavcı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.