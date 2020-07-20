Yargıtay binası önünde hareketli dakikalar: Şüpheli çantanın içinden laptop çıktı

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 17:55

Başkentte şüpheli paketin içinden laptop çıktı.

Ankara Kızılay’da bulunan Yargıtay binasının Atatürk Bulvarı girişinde duran çanta paniğe sebep oldu.

Yargıtay görevlileri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekip çantayı inceledi ve içinde laptop olduğunu tespit etti.

Edinilen bilgilere göre, çantanın bir kişi tarafından bırakıldığı ve şahsın daha sonra Yargıtay önünden uzaklaştığı öğrenildi.





