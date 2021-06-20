Yargıtay üyesi Çelik: FETÖ beyin takımı ile "özel ve kritik görevlerde"
Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin üyesi İsa Çelik, FETÖ'nün beyin takımının ile "özel ve kritik görevlerde" en gizli şekilde varlığını sürdürdüğünü ifade etti.
Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin üyesi İsa Çelik, FETÖ ile mücadelede gelinen noktaya ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuzdan sonra safralarını atan FETÖ'nün yoluna devam ettiğini belirten İsa Çelik, "Bu tarihten önce tüm avanesi ile heryerde olan FETÖ şimdi beyin takımı ile "özel ve kritik görevlerde" en gizli şekilde ve FETÖ ile şiddetle mücadele ederek(!!!) varlığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
"Gerçekten başaramadılar mı?????" diye soran Çelik, tweet'ini "Tehlikenin farkında mısınız?" yazılı bir görselle birlikte paylaştı.
Çelik'in paylaşımı şöyle:
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