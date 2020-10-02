Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar

02 Ekim 2020 Cuma, 09:48

Çalıştığı fabrikada çıkan personel yemeğinin yağlı olduğunu ve yemeği beğenmediği belirten işçi, işveren tarafından işten çıkarıldı.

İş Mahkemesi'ne başvuran mağdur işçi, maaşlarının bordroda tam gösterilmediğini, fazla mesai, resmi ve bayram tatili ücretlerinin ödenmediğini, ayrıca yapılan işin ağır sanayiye ilişkin olduğunu, günlük çıkan yemeklerin yetersiz olduğunu yemekhanede ifade ettikleri için, işten çıkartıldıklarını söyledi.

ALACAKLARINI TALEP ETTİ

İşveren tarafından ağır şekilde hakaret edilerek işten çıkarıldığını, yasal hakların istenmesi üzerine ihbar ve kıdem tazminatlarının ödeneceğinin belirtildiğini, ancak bu tarihte tazminat ve işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, manevi tazminat, yıllık izin ücreti, genel tatil ücreti ve fazla mesai ücreti alacağını talep etti.

İŞVEREN DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Davalı işveren; herhangi bir hakareti olmadığını, söylenen sözlerin ortaya olduğunu, işyerinde fazla çalışmanın mevcut olmadığını, davacının pazar günü ve resmi bayramlarda çalıştığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, maaş bordrolarının ihtirazi kayıt düşünmeden davacı tarafından imzalandığını, manevi tazminat talebinin genel mahkemelerde talep edebileceğini savunarak, davanın reddini istedi.

Mahkeme, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanarak davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı işveren temyiz etti.

YARGITAY İŞÇİYİ HAKLI BULDU

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yemeği beğenmediği için işten çıkartılan işçiyi haklı buldu. Yüksek Mahkeme, fazla mesai ücretlerinin yanlış hesaplandığı gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmetti.