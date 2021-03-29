Yarı çıplak genç arabaya bindi, şoför otomobili bırakıp kaçtı

29 Mart 2021 Pazartesi, 17:01

Kozan ilçesi Tufanbeyli Mahallesi Üstün Sokak’ta Hasan T. adlı gencin üstsüz ve yalın ayak dolaşıp, park halindeki otomobillerin kapılarını kontrol ettiğini gören esnaf ve yurttaşlar tedirgin oldu.

Hasan T., çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kapıları kilitli olmayan araçlara bindi. Bir otomobil sürücüsü, arka koltuğa H.T.’nin oturduğunu görünce paniğe kapılıp aracı bırakarak kaçtı.







Bir süre sonra otomobilden inip yeniden sokaklarda yürüyen genç, bu defa başka bir otomobile binmeye çalıştı. Kapının kilitli olması üzerine H.T., otomobilin camına yumruk attı. H.T., ardından başka bir otomobile bindi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hasan T., otomobilden indirilerek polis merkezine götürüldü.