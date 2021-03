Yarım metrekare Berlin

01 Mart 2021 Pazartesi, 08:53

Ferit Karahan - "Okul Tıraşı"



Berlin'in gri gökyüzünü veya iki film arası, kerhen buz gibi soğukta yapılan ayaküstü kahve sohbetlerini özlemek elbette mümkünmüş. Nitekim 'Evinizin rahatlığında film izleme keyfi' de bir yere kadar. Hele ki ortalama yarım metrekare TV ekranından bahsediyorsak.

Tam bir yıl önce, kanlı canlı katıldığımız ve devasa perdelerde film izleyebildiğimiz son uluslararası etkinlik olan Berlinale bu tuhaf pandemi günlerine uyum için bu yıl iki bölüm halinde gerçekleşecek ve ilki 1-5 Mart arası çevrimiçi olarak sadece endüstri ve basına açık olacak. Şahane salonlardaki seyircili gösterimler ise Haziran ayında.

15 filmlik ana yarışma yani prestijli Altın Ayı yarışında maalesef filmimiz yok ama yan bölüm Panaroma'da Ferit Karahan'ın yeni filmi “Okul Tıraşı” yer alıyor. Kendi yaşadıklarından esinlendiğini söyleyen Karahan, yatılı okuldaki bir çocuğun hasta arkadaşını doktora götürme çabasını anlatıyor. Türkiye'nin merkezine, dolayısıyla dertlerin çözümüne daha da uzak düşen cenahla ilgili yönetmenin öncesinde de Altın Portakal ödüllü “Cennetten Uzakta” adlı filmi var. Yeşim Ustaoğlu ise yeni filmi “Artakalan” ile Ortak Yapım Pazarı'nda yer alıyor.

ALTIN AYILI YÖNETMENLER JÜRİSİ

Bu yıl festivalin ana jürisi Adina Pintilie, Nadav Lapid, Mohammad Rasoulof, Jasmila Zbanic, Gianfranco Rosi ve Ildikó Enyedi gibi Altın Ayı ödüllü altı yönetmenden oluşuyor. Bu yıl başkanının olmadığı jüride kadınlar ağırlıkta. Yarışmada ise dünya festviallerinin 'star' yönetmenleri öne çıkıyor.

Romanya'nın şahsına münhasir ve yetenekli yönetmeni Radu Jud'un “Bad Luck Banging or Loony Porn” adlı filmi doğrusu adıyla bile çekmeye yeterli. Şimdilik bildiğimiz ise bir öğretmenin amatörce çektiği porno görüntülerinin yayılmasıyla yaşanan karmaşa şeklinde özetlenebilir. Pandemi döneminde çekildiği için maskelerin varlığındaki ironi merak konusu elbette. “Gueros” ile keşfettiğimiz Meksikalı sinemacı Alonso Ruizpalacios ise kişisel idealler ile bozuk sistemin çakışmasını anlatacağı “Una Película de Policías” (Bir Polis Filmi) ile yarışıyor. “Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi” filmiyle baştacı edilen Fransız Céline Sciamma ise bu kez büyüme öyküsünü anlattığı “Petite Maman” ile karşımızda. Almanya'dan oyuncu ve yönetmen Maria Schrader futuristik bir komediyle, “I am Your Man” ile yarışmada. Bu kez 'ideal erkek' olarak İngilizlerin ciddiye alınmayı bekleyen romantik aktörü Dan Stevens ve “Toni Erdman”la sevdiğimiz Sandra Hüller var. Almanya'dan bir başka yarışma filmi ise “Next Door”. Oyuncu Daniel Brühl'ün hayranı az olmasa da şahsımın bu kez yönetmen olarak ondan fazla beklentisi olmadığını itiraf edebilirim. Dünyayı sallamasa da her filmi incelikli bir sinema seyrine denk düşen Güney Koreli yönetmen Hang Sang Soo “Instroduction” filmiyle karşımızda. Japonya'dan Ryusuke Hamaguchi ise “ Wheel Of Fortune And Fantasy“ ile ilgimizi bekliyor.