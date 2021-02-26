Yarın Cumhuriyet Cumartesi günü

26 Şubat 2021 Cuma, 12:23

45'inci sanat yılını Ahmet Kaya'nın şarkısıyla kutlayan Yeliz, Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu.... "Bir sürü hata yaptım. Şımarıktım, aklım 10 karış havadaydı."

'Menajerimi Ara' dizisinin Peride'si Ayşenil Şamlıoğlu'yla buluştuk... Sanatçıdan okura mesaj var: "Ortamın çok karanlık olduğundan şikayet etmek yerine kafanı çevirip aydınlığa bak".

Yazar Mario Levi, yeni romanı 'O Pazartesi'yi anlattı, "mutluluktan yazı çıkmaz" dedi.

Sakin, pozitif, neşeli: Simge, 10 Soruda'nın konuğu oldu.

Taylan Kümeli, menapozda beslenmenin şifrelerini verdi.

Clubhouse kullanırken nelere dikkat edilmeli?

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