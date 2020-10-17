Yarın Cumhuriyet Pazar günü...
Cumhuriyet Pazar bu hafta da zengin içeriğiyle gazetenizle.
Zamansızlıktan ve hızdan yorulanlar için alternatif yaşam önerisi yavaşlığı dosya konusu yaptık. Figen Atalay, hazırladı, “başka bir hayat mümkün” diyor. Mustafa K. Erdemol, gözyaşının en eski tabletlerden günümüze uzanan tarihini kaleme aldı.
Ödüllü genç oyuncu Sitare Akbaş ve Karadeniz müziğinin sevilen ismi, koronavirüsü yenen Selçuk Balcı ile pazar sohbeti...
Mehmet Kızmaz, Mardin’de çoğunluğu Suriye göçmeni olan çocuklara analog fotoğrafçılığı öğreten Sirkhane Darkroom'un öyküsünü yazdı. Karanlık oda kampanyasına destek istiyorlar.
Cemil Ciğerim, 90 yaşındaki emekli öğretmen Nurten Akın'ın şimdi kitap olan 12 Eylül ‘firarisi’ defterinin öyküsünü yazdı: Firari Defter
Ataol Behramoğlu, Enver Aysever, Vecdi Seviğ yazıları...
Lalehan Utkan'dan İstanbul’un bittiği yer Samatya ve Yedikule...
Emrah Kolukısa'dan sanat ajandası, beslenme uzmanı Merve Saatçi’den sağlıklı yaşam önerileri, Prof Osman Erk'in yeni kitabı "Bağışıklık Diyeti"nden önemli ipuçları...
Pati Günlükleri'nde barf diyeti...
Kemal Urgenç: Otbüstekiler
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