Yarın Cumhuriyet Pazar günü!

24 Ekim 2020 Cumartesi, 11:32

Emrah Kolukısa, çeyrek asırı “Hayvan Gibi” albümüyle taçlandıran Baba Zula'nın kurucuları Murat Ertel ve Levent Akman ile 25 yılın unutulmazlarını konuştu.

Maltalı gazeteci Daphne Caruana Galizia’nın suikastla katledilmesinin üzerinden 3 yıl geçti. The Shift News’ın kurucusu, ödüllü gazeteci Caroline Muscat, Betül Berişe’ye soruşturmanın geldiği aşamayı anlattı.

Özge Mumcu Aybars, Bekir Coşkun’un ardından yazdı.

Mustafa K. Erdemol’dan Ekim Devrimi’nin Lenin’in edebiyat tutkusu,

Elçin Poyrazlar’dan kadın düşmanı Zoraki Bekarlar Örgütü,

Enver Aysever’den incecik yağan yağmurun Tanrı’sı...

Ülker İnce’den yaşamak için okumak...

Ayvalık’ta 4. kuşak zeytinci Zeynep Kürşat Alamur...

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Bu hafta başka kimler var: Figen Yanık, Merve Saatçi, Figen Atalay, Deniz Yavaşoğulları, Gamze Akdemir, Kemal Urgenç, Serkan Ocak.