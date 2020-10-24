Yarın Cumhuriyet Pazar günü!
Cumhuriyet Pazar’ın bu haftaki kapak konuğu Nejat İşler. İki gün sonra, Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi ile BluTV ekranlarında olacak. Sevilen oyuncuya hem merakla beklenen karakteri Ercüment Çözer’i, hem de aşka, saygıya, bencilliğe ve salgına dair neler düşündüğünü sorduk. “Dünya delirdi, herkes her şeyi ciddiye alıyor” diyor.
Emrah Kolukısa, çeyrek asırı “Hayvan Gibi” albümüyle taçlandıran Baba Zula'nın kurucuları Murat Ertel ve Levent Akman ile 25 yılın unutulmazlarını konuştu.
Maltalı gazeteci Daphne Caruana Galizia’nın suikastla katledilmesinin üzerinden 3 yıl geçti. The Shift News’ın kurucusu, ödüllü gazeteci Caroline Muscat, Betül Berişe’ye soruşturmanın geldiği aşamayı anlattı.
Özge Mumcu Aybars, Bekir Coşkun’un ardından yazdı.
Mustafa K. Erdemol’dan Ekim Devrimi’nin Lenin’in edebiyat tutkusu,
Elçin Poyrazlar’dan kadın düşmanı Zoraki Bekarlar Örgütü,
Enver Aysever’den incecik yağan yağmurun Tanrı’sı...
Ülker İnce’den yaşamak için okumak...
Ayvalık’ta 4. kuşak zeytinci Zeynep Kürşat Alamur...
Pati Günlükleri’nde köpek gibi sevmek, haftanın sanat ajandası, Otobüstekiler, Kapadokya, gece yeme sendromu, okula dönen çocuklar... Hepsi ve daha fazlası yarın Cumhuriyet Pazar’da.
Cumhuriyet Pazar, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte ücretsiz.
Yarın Cumhuriyet almayı unutmayın.
Bu hafta başka kimler var: Figen Yanık, Merve Saatçi, Figen Atalay, Deniz Yavaşoğulları, Gamze Akdemir, Kemal Urgenç, Serkan Ocak.
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