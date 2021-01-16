Yarın Cumhuriyet Pazar günü

16 Ocak 2021 Cumartesi, 11:52

Başarılı oyuncu Devin Özgür Çınar, mini dizi 10 Bin Adım’ın hikâyesini Emrah Kolukısa’ya anlattı. Sanat yaşamında 20 yılı geride bırakan Çınar, “İçime sinen şeyleri yapmayı seviyorum, hırsları olan biri değilim” diyor.

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