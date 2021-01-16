Yarın Cumhuriyet Pazar günü
Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu tam kısıtlamalarında da, gazeteniz Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet Pazar'a ulaşabileceksiniz. Gazeteniz Cumhuriyet'le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar sizleri bekliyor. Bayinizden istemeyi unutmayın.
Başarılı oyuncu Devin Özgür Çınar, mini dizi 10 Bin Adım’ın hikâyesini Emrah Kolukısa’ya anlattı. Sanat yaşamında 20 yılı geride bırakan Çınar, “İçime sinen şeyleri yapmayı seviyorum, hırsları olan biri değilim” diyor.
Zülal Kalkandelen’den, bitki ve meyvelerden üretilen deri ve kumaşlarla gelişen alternatif, doğa dostu moda dosyası...
Son kitabı “Hepimiz aynı belediye otobüsündeyiz’ yayımlanan CHP’nin yerel seçimler kampanyasının mimarı Ateş İlyas Başsoy...
Salgın olmasaydı Madrid’de gezmek nasıl olurdu? Elçin Poyrazlar anlattı...
Ülker İnce, Özge Mumcu Aybars, Enver Aysever, Mustafa K. Erdemol yazıları
Saksıda bitki yetiştirmek, Yüzümle Mutluyum Derneği, haftanın sanat ajandası...
Hepsi yarın Cumhuriyet’te
Gazetenizi bayinizden ayırtmayı unutmayın!
Kimler var?
Figen Atalay, Özge Mumcu Aybars, Şehriban Kıraç, Hazal Ocak, Merve Saatçi, Mustafa K.Erdemol, Ozan Yurtoğlu, Emrah Kolukısa, Zülal Kalkandelen, Kemal Urgenç, Ülker İnce, Enver Aysever ve Elçin Poyrazlar
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