Yarın Cumhuriyet Pazar okunur

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 13:55

"Amadeus" oyununda Mozart’ın eşi Constanze'yi canlandıran oyuncu Özlem Öçalmaz, Hilal Köse'nin sorularını yanıtladı. Öçalmaz "Tiyatro, konser gibi etkinlikler bizi bir arada tutan önemli toplumsal yapıştırıcılar. Biz bir arada güzeliz, bir arada güçlüyüz" diyor.

Cannes Film Festivali’nin iptal edilen 2020 seçkisinin etiketini taşıyan “Sweat” (Ter) filminin yönetmeni Magnus Von Horn, Emrah Kolukısa ile Zoom’da buluştu.

Mimar Sinan’ın önemli eserlerinden Mağlova Su Kemeri üzerinde sergiledikleri performansla çevre felaketlerine dikkat çeken müzik grubu Geeva Flava, Ayça Han'a konuştu.

Ataol Behramoğlu’ndan, Şairim Cemal Süreya...

Mustafa Kemal Erdemol’dan, Ağaçlar da yardım ister...

Elçin Poyrazlar’dan, Kırtasiye fetişi...

Yangından kaçmaya çalışan hayvanların ahı

Haliç’in bereketli güney kıyıları

Soframızda 4 bin yıllık tat: Kimyon

Çocuklara ‘Yeniden Bauhaus’ projesi

Selülitlerle savaşmanın yolları

Kemal Urgenç’le “Otobüstekiler”

Haftanın sanat ajandası...

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Bu sayıda kimler var: Hilal Köse, Emrah Kolukısa, Ayça Han, Ataol Behramoğlu, Mustafa Kemal Erdemol, Elçin Poyrazlar, Deniz Yavaşoğulları, Lalehan Utkan, Vecdi Seviğ, Figen Atalay, Merve Saatçi, Kemal Urgenç