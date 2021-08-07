Yarın Cumhuriyet Pazar okunur
Cumhuriyet Pazar bu hafta da dolu dolu sizlerle!
"Amadeus" oyununda Mozart’ın eşi Constanze'yi canlandıran oyuncu Özlem Öçalmaz, Hilal Köse'nin sorularını yanıtladı. Öçalmaz "Tiyatro, konser gibi etkinlikler bizi bir arada tutan önemli toplumsal yapıştırıcılar. Biz bir arada güzeliz, bir arada güçlüyüz" diyor.
Cannes Film Festivali’nin iptal edilen 2020 seçkisinin etiketini taşıyan “Sweat” (Ter) filminin yönetmeni Magnus Von Horn, Emrah Kolukısa ile Zoom’da buluştu.
Mimar Sinan’ın önemli eserlerinden Mağlova Su Kemeri üzerinde sergiledikleri performansla çevre felaketlerine dikkat çeken müzik grubu Geeva Flava, Ayça Han'a konuştu.
Ataol Behramoğlu’ndan, Şairim Cemal Süreya...
Mustafa Kemal Erdemol’dan, Ağaçlar da yardım ister...
Elçin Poyrazlar’dan, Kırtasiye fetişi...
Yangından kaçmaya çalışan hayvanların ahı
Haliç’in bereketli güney kıyıları
Soframızda 4 bin yıllık tat: Kimyon
Çocuklara ‘Yeniden Bauhaus’ projesi
Selülitlerle savaşmanın yolları
Kemal Urgenç’le “Otobüstekiler”
Haftanın sanat ajandası...
Hepsi ve daha fazlası için bugün Cumhuriyet gazetesi almayı unutmayın...
Bu sayıda kimler var: Hilal Köse, Emrah Kolukısa, Ayça Han, Ataol Behramoğlu, Mustafa Kemal Erdemol, Elçin Poyrazlar, Deniz Yavaşoğulları, Lalehan Utkan, Vecdi Seviğ, Figen Atalay, Merve Saatçi, Kemal Urgenç
Video Haberler
- Et yiyen dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı
- Aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını
- Boz ayıya araç çarptı
- Muavin fark etti! Bagajda ölü bulundu
- Sıcakta yatarken bulundu, polis ne yaptıysa uyandıramadı
- Bakan Pakdemirli'ye protesto anı kamerada
- Metroya maskesiz bindi, Özel harekâtçıyım dedi
- Van'da kaydedildi: Yerden gökyüzüne kadar uzanıyor
- Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
- Esnaf kavgasında sopa ve tabureler havada uçuştu
En Çok Okunan Haberler
- Jet-ski olayında yeni gelişme
- Afgan göçmenler arasında neden kadın ve çocuk yok?
- Sırada, tartışmalı üç bakan var
- Bakan Pakdemirli'ye protesto anı kamerada
- Milli voleybolcular hakkında skandal sözler
- Peker'den şüpheli ölümlerle ilgili flaş iddialar
- Kayyum tartışmasına Alnını karışlarım yanıtı
- Oyuncu afet bölgesine gönderilenleri görünce isyan etti
- TFF Başkanı'na ve AKP'li Çelik'e büyük şok!
- CHP'den Erdoğan'a: Son derece tehlikeli bir yaklaşım!