Yarın günlerden Cumhuriyet Cumartesi

Cumhuriyet Cumartesi, yarın okurlarıyla buluşuyor. Gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte bayinizden istemeyi unutmayın...

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2020 Cuma, 12:06
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Bir zamanların Barbie'si saçını 3 numara kestirince gündem oldu. 

İpek Erdem ile başkaldırısının derinine indik...

Bardağın dolu tarafını görüyor, "Bardak boşaldıysa doldururum, mutluluk bir seçimdir" diyor. Oyuncu Nilgün Belgün ile kitap, sahne, aşk, hayat üzerine konuştuk. 

Corona salgını "Başka hayat mümkün mü" dedirtti, birçok kişi evini yanında taşımaya karar verdi. Karavanda yaşayanlar anlattı. 

Çello çalıyor, lisanslı yüzücü, biniciliğe ilgisi var, minyatürle uğraşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları genel müdürü Sinem Dedetaş, İş'te Mola'ya konuştu. 

Taylan Kümeli sumağın faydalarını yazdı. Olcay Büyüktaş Miras hakkını irdeledi. 

Astroloji, ajanda, seyahat ve daha fazlası... 

Cumhuriyet Cumartesi'de..


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