Yarın günlerden Cumhuriyet Cumartesi...
Hafta sonu kısıtlamalarında gazeteniz Cumhuriyet'e, Cumartesi günü de Cumhuriyet Cumartesi ekine ulaşabileceksiniz. "Her gün bir ekmek, bir Cumhuriyet..."
Akrep dizisinin oyuncusu Demet Gül, Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu: Oyuncunun botoks yaptırmasına şaşırıyorum
Şarkıcı İrem Derici ile ruh halini, onu mutlu eden şeyleri, korkularını, hayalini ve kırmızı çizgilerini anlattı.
Oyuncu Gülsen Tuncer ile Galata'daki bol kedili, çok kitaplı evinde buluştuk. Dizi setlerinde olup biteni, Türkiye'yi, gençlerini konuştuk: Uzayı boşver, önce ayağın yere bassın...
Yazar Kemal Varol anlattı: Yemek de yazı gibi özen istiyor
Taylan Kümeli'den cilt dostu 10 besin...
Fatih Türkmenoğlu, en sevdiği 5 cruise seyahatini yazdı.
Psikoloji, sinema, televizyon, astroloji, stil, teknoloji ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun.
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