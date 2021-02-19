Yarın günlerden Cumhuriyet Cumartesi...

19 Şubat 2021 Cuma, 12:12

Akrep dizisinin oyuncusu Demet Gül, Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu: Oyuncunun botoks yaptırmasına şaşırıyorum

Şarkıcı İrem Derici ile ruh halini, onu mutlu eden şeyleri, korkularını, hayalini ve kırmızı çizgilerini anlattı.

Oyuncu Gülsen Tuncer ile Galata'daki bol kedili, çok kitaplı evinde buluştuk. Dizi setlerinde olup biteni, Türkiye'yi, gençlerini konuştuk: Uzayı boşver, önce ayağın yere bassın...

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