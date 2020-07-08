YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 01:34





- George Floyd’un boğazını sıkan polis memuruna, “Nefes alamıyorum” dedikten sonra son nefesini vermesi ABD’yi ve bütün insanlığı ayağa kaldırdı. Siyah tenli insanların yüzyıllara varan hak ve eşitlik mücadelesi yeniden alevlendi. Siyah edebiyatın ve mücadelenin 20. yüzyıldaki simge isimlerinden James Baldwin’in tasarladığı ama yazmaya zaman bulamadığı için Raoul Peck tarafından tamamlanan ve aynı adla sinemaya da uyarlanan Ben Senin Zencin Değilim (Kırmızı Kedi Yayınevi) de aynı günlerde ülkemizde yayımlandı. 1960’ların başında ülkemizi ziyaret eden, Yaşar Kemal, Engin Cezzar, Cevat Çapan gibi pek çok kültür insanımızla da yakın dostluk kuran Baldwin’le İstanbul’da genç bir öğrenciyken tanışan Sevin Okyay kitabı dilimize çevirdi. Arkadaşımız Gamze Akdemir, Sevin Okyay ile kitap ve yazarı üstüne söyleşti.

- Oğuz Demiralp, Okuyaz adlı köşesinde bu hafta siyah şairleri ve düşünce dünyalarını konu edindi.

- Siyah edebiyatın bir başka efsane adı Maya Angelou’nun özyaşamöyküsünü anlattığı kitapların üçüncüsü olan Bir Kadının Yüreği (Everest Yayınları) de bu yıl dilimizde yayımlandı. Kitabı Turgay Fişekçi değerlendirdi.

- Kitaplar Adası köşesinde bu hafta “anlatı” sanatının günümüz anlatıları olarak öykü-romandaki izini süren M. Sadık Aslankara; Jaklin Çelik’in Sarhoşların Perşembesi (İletişim Yayınları), Ursula K. Le Guin’in Orsinya Öyküleri’ni (İthaki Yayınları) ve Abdullah Ataşçı’nın Susmak Derdi’ni (Everest Yayınları) mercek altına aldı.

- Bu sayımızdan başlayarak çok farklı yazınsal türlerde ürün verse de günümüz eleştiri yazarları arasında özel bir yeri olan Feridun Andaç iki haftada bir kitaplar üstüne yazılarıyla sayfalarımızda olacak. Andaç, ilk yazısını düşünen eylem insanı Slavoj Zizek’e ayırdı.

- Yeryüzünün doğal ve tarihsel kültür mirasının en önemli halkalarından İstanbul’a karşı son yıllarda işlenen rant amaçlı ihanetleri arkadaşımız Hazal Ocak, İhanet (Cumhuriyet Kitapları) adlı kitabında belgeledi. Kitabı Çağdaş Bayraktar inceledi.

- Taş - Kâğıt - Makas’ta bu hafta Burcu Yılmaz, Pip Jones’un öykülü şiir formundaki kafiyeli ve akıcı diliyle okumaya yeni başlayan çocuklar için güzel ve muzip bir kaynak niteliğindeki Pofuduk Karbeyaz (Mavi Kirpi Yayınları) serisini değerlendirdi.

- Çocuk yayıncılığının önemli örneklerinin sunulduğu Kitapçı bölümümüzde bu hafta dört yeni kitap mercek altına alındı: Christopher Edge’ten Albie Bright’ın Sayısız Dünyası (Bilgi Yayınevi); Susanna Mattiangeli’nin Antonio Gibi Biri (Can Çocuk); Ahmet Büke’nin Paspas Tepemde Kapiş Paçamda (Günışığı Kitaplığı); Sabahat Akkiraz’ın Dinozor Çocuk Happa Nine’nin Masalları (Dinozor Çocuk).

- İlker Mumcuoğlu’nun hazırladığı Bulmaca köşemizde yepyeni bir düşün pratiği sizleri bekliyor.

Kitap Dergi, 1586’ıncı sayısıyla YARIN, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…

Unutmayın her Perşembe Cumhuriyet Kitap okunur.