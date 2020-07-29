YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 00:34





- YARIN, 1589’uncu sayısıyla okurlarla buluşacak Cumhuriyet Kitap’ın kapağında; yeni yayımlanan incelemesi Atatürk - Kurucu Felsefenin Evrimi’yle tarihçi yazar ve akademisyen Zafer Toprak yer alıyor.

Cumhuriyet’in kurucu felsefesinin ardında, sosyal ve beşeri bilimler alanında Tanzimat sonrası yüz yıl boyunca birikmiş telif ve tercüme eserler vardı. Atatürk, Batı’nın bu düşün ortamından esinlendi.

Toprak, bu incelemesinde de ana kaynaklara iniyor, Atatürk’ün Çankaya kitaplığının ve sofrasının çağdaş Türkiye’nin oluşumunda ne denli önemli işlev gördüğünü ortaya koyuyor.

Gamze Akdemir, Zafer Toprak ile Atatürk - Kurucu Felsefenin Evrimi’ni konuştu.





- Cevat Çapan, Şiir Atlası adlı köşesinde; şiirlerinde sıradan orta sınıf Amerikalıların gündelik yaşantılarını ele alan Stephen Dunn’ın şiirlerinden bir seçki hazırladı.







- Oğuz Demiralp, Okuyaz adlı köşesinde, anımsanmayı hak eden bir şairi Haşim Çatış ve şiirini mercek altına aldı.







- Tahir Abacı, Kitaplı Kahvehane adlı köşesinde; düşün dünyası ve Marx’ın Hayaletleri adlı kitabından hareketle Jacques Derrida’yı inceledi.







- Burcu Yılmaz, Simlâ Sunay ve Hafize Çınar Güner’in hazırladıkları, çocuk edebiyatının önemli örneklerinin değerlendirildiği Taş-Kâğıt-Makas’ta, bu hafta Burcu Yılmaz; Lewis Carroll uzmanı Martin Gardner’ın Açıklamalı Notlarıyla Alice (Everest Yayınları) adlı kitabını inceledi.







- Kabul Görmüş Kanaatler Sözlüğü bir elyazması. Bilirbilmezler başlığıyla Türkçeye çevrilen Bouvard ile Pécuchet’nin devamı olarak Gustave Flaubert’in tasarladığı bir metin. Bilirbilmezler salaklık, budalalık, saflık, bönlük, kendini bilmezlik gibi farkında olmadan aptallığı yaşam biçimine dönüştüren ve tam da bu açıdan budalalığın bir tür kötülük olabileceğini düşündüren eleştirel bir başyapıt. Nedret Öztokat Kılıçeri’nin yazısı…







- İlker Mumcuoğlu’nun hazırladığı Bulmaca köşesi yine keyifli bir düşün serüvenine davet ediyor.







- Vitrindekiler her alandan yeni yetkin kitapları tanıtmaya devam ediyor.







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