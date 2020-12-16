YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

16 Aralık 2020 Çarşamba, 00:07

MERHABA

- Cumhuriyet Kitap Dergi’nin YARIN yayınlanacak 1609’uncu sayısının kapağında; Türk edebiyat eleştirisinin önde gelen isimlerinden Memet Fuat yer alıyor. Konur Ertop; 19 Aralık 2002’de yitirdiğimiz Memet Fuat’ı ve yazınını mercek altına aldığı yazısında; O’nun eleştirmen kimliği, düşünceleri ve yazı dünyasına katkılarının yanı sıra kendisini nasıl algıladığını, izlediği yaşama yolunu da inceliyor.

- Bu hafta üçüncü sayfamızda, 83 1/4 Yaşındaki Hendrik Groen’un Gizli Güncesi isimli yapıttan hareketle kaleme aldığı ‘Yaşlılığı Yaşamak’ başlıklı yazısıyla Adnan Binyazar yer alıyor.

- Gamze Akdemir; Adnan Özyalçıner ile “kentsel dönüşüm”lerle plansız yapılanmalarla yok edilen kadim şehrin izini sürdüğü ‘Yok Olan İstanbul’ kitabı üzerine konuşuyor.

- Onur Bilge Kula; ‘Niçin Doğu’ya açılmalı?’ başlıklı yazısında, Victor Hugo’nun, Doğu’nun eleştirel düşünce birikiminden ve fantezisinden de yararlanarak, nitelikli yazınsal yapıtlar üretmek için, yerleşik estetik anlayışın ötesine geçmeyi gerekli gördüğünü imliyor.

- Erendiz Atasü; Nilgün Çelik’in tüm bir yaşama kimi kez bir uçlarıyla ve kadınların açısından toplumsal / siyasal dertlere dokunduğu öykü kitabı Gelenler’i irdeliyor.

- Büşra Uyar; Behçet Çelik’in ilk iki öykü kitabının biraraya getirilmesiyle oluşan İki Deli Derviş - Yazyalnızı’nı inceliyor.

- Püren Mutlutürk Meral; Ayşe Pınar Köprücü’nün kendini dönüşüme ve yeniliğe bırakamayan belki de her gün karşılaştığımız bir yapraktan yola çıkarak büyüme korkusunu şefkatle ele aldığı Bir Sonbahar Öyküsü’nü değerlendiriyor.

- Sinem Gündem; İsmail Güzelsoy’un aşkı, insan olmayı, bizi biz yapan değerleri ve ahlakı eski İstanbul’un dekor olduğu bir kıyamet senaryosunda ustalıkla anlattığı Kıpırdamıyoruz romanını inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul; Başak Baysallı’nın, birbirine bağlı sekiz öyküden oluşan ve yazarın okurları insan ilişkilerinin yoğun olduğu bir mahalleye götürdüğü Tarlakuşu Mahallesi kitabını değerlendiriyor.

- Emek Yurdakul; çocuk yazınından dört yeni kitabı inceliyor.

- Aylin Kaya, Pınar Boylu Gogulan’ın, Yeni Alman Tıbbı’na göre hastalıkların, çatışmaların ve travmaların hangi durumlarda ortaya çıktığına ve nasıl çözümlenebileceğine dair ayrıntılı açıklamalar ve örneklerle okura ışık tuttuğu kitabı Siyah’ı tanıtıyor.

- Özgür Çırak; Ayça Erkol’un öykü kitabı Bir Kış Gecesi Misafiri’ni değerlendiriyor.

- Şule Uslutekin; İstanbul’un sanatına kattıklarını ve bir İsraillinin gözünden Türk kültürüne ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Yinon Muallem’in kendi biyografisinden yola çıkarak yazdığı İstanbul-Tel Aviv’i tanıtıyor.

- Afife Eren; Pelin Derviş’in 2017’de başlattığı araştırma projesi Türkiye’de Mimari Maket’in bir uzantısı olan, 660 fotoğrafın yer aldığı, Düşünme ve Görselleştirme Aracı Olarak Türkiye’de Mimari Maket - 20. Yüzyıldan Bir Kesit’i tanıtıyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemiz düşün trafiğine davet etmeye devam ediyor.

Kitap Dergi, 1609’uncu sayısıyla YARIN, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...



İyi okumalar…

Editörden